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Жители Туркестанской области лишились денег в надежде устроиться на работу

Редактор:  
Зифа Хабирова
7 Июня 2023, 12:41
Жители Туркестанской области лишились денег в надежде устроиться на работу

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские установили подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

В Сайрамское районное управление полиции обратились пять жителей села, ставших жертвами мошенника. По их словам, некий знакомый пообещал трудоустроить на работу вахтовым методом и взял у каждого около 300 тыс тенге. Нанес ущерб потерпевшим на сумму около 1,5 млн тенге и исчез из виду.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье «Мошенничество».

«С целью раскрытия преступления стражи порядка опросили потерпевших и провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых мер, сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали мошенника. Им оказался безработный, ранее судимый житель Сайрамского района», - сообщили в полиции.

Как выяснилось, подозреваемый потратил деньги на собственные нужды.

В настоящее время проводится досудебное расследование.


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