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Жители столицы с нарушениями зрения приняли участие в референдуме

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
5 Июня 2022, 17:48
Жители столицы с нарушениями зрения приняли участие в референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в референдуме приняли участие и проголосовали жители города с нарушениями зрения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Гульсум Ахметжанова – инвалид первой группы, подавшая специальное заявление в регистрационный участок № 42. На важном для страны мероприятии она сделала свой гражданский выбор.

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«До сих пор я много лет работала врачом. Сейчас здоровье не в лучшем состоянии. Но когда дата референдума была назначена на 5 июня, я попросила супруга написать заявление. Потому что воздерживаться от голосования не хотела. Таким образом, я голосую через комиссию участка № 42 рядом с домом», - сообщила она.

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Бифатима Бауыржанова, которая болеет с 2019 года и имеет плохое зрение, также рада, что сделала свой выбор.

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«Раньше я работала учителем. Сегодняшнее мероприятие важно для народа. Для этого я обратилась в специальную комиссию, чтобы проголосовать на дому», - поделилась жительница столицы.

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