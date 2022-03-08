Жители столицы отметили масленицу
Основной целью данного мероприятия является уважительное отношение к обычаям и традициям этносов, проживающих в Казахстане, демонстрация достижений казахстанской межкультурной модели, укрепление межэтнического согласия и стабильности.
Как отметили в руководстве Ассамблеи народа Казахстана на сегодняшний день в Казахстане широко отмечаются праздники всех этносов, проживающих на территории страны. Глава государства подчеркнул, что это главная ценность, которая позволит сделать нашу страну успешной и сохранить единство наших граждан.
Этнокультурные объединения городской Ассамблеи народа Казахстана продемонстрировали красоту духовной культуры этносов, а также единство и сплоченность народа нашей страны.
Веселый праздник зрителям подарили ансамбль русской и казачьей песни «Раздолье» РОО «Союз казаков Степного края», ансамбль «Веселка» Белорусского культурного центра «Радима», ансамбль русской песни «Радуга», ансамбль «Дуслык» Татаро-башкирского этнокультурного центра «Таң».
Проводы зимы сопровождались народными песнями и хороводами, а также было организовано традиционное угощение вкусными блинами.
Также на территории площади была организована ярмарка, спортивные состязания, веселые игры, продемонстрированы народные обряды и в завершение мероприятия, с соблюдением всех требований, было сожжено чучело Масленицы.