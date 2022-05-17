17 Мая 2022 16:44

Жители столицы могут получить сведения об участке голосования онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акимат города Нур-Султана предоставляет возможность гражданам получать сведения о своем участке голосования в режиме реального времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Уважаемые жители столицы! Просим Вас реализовать конституционное право, приняв участие в республиканском референдуме. Ваш голос важен! Ждем вас на участках голосования», - обратились к астанчанам на сайте акимата столицы.

Информацию о своем участке голосования можно уточнить на следующих ресурсах:

официальный веб-сервис , чат-бот в Telegram , мобильное приложение «SmartAstana» в разделе «Городские услуги»: Android , iOS , Единый контакт-центр iKomek, по телефону 109.

Основанием для включения гражданина в список, имеющих право участвовать в референдуме на конкретном участке голосования является факт его регистрации по месту жительства, на территории указанного участка голосования. Для регистрации, корректировки и проверки адресных сведений необходимо обращаться на портал «электронного правительства» egov.kz в раздел «Гражданство, миграция и иммиграция → Регистрация населения и снятие с регистрационного учета» либо в Государственную корпорацию «Правительство для граждан».