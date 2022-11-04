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Жители СКО чаще всего жалуются на судебных исполнителей и адвокатов – министр юстиции

4 Ноября 2022, 12:45
Жители СКО чаще всего жалуются на судебных исполнителей и адвокатов – министр юстиции
4 Ноября 2022, 12:45

Жители СКО чаще всего жалуются на судебных исполнителей и адвокатов – министр юстиции

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции Канат Мусин встретился с населением Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Канат Мусин отметил, что основная цель встречи – проинформировать о деятельности Министерства юстиции, выяснить проблемы в курируемой сфере, в том числе в оказании юридической помощи населению, работе судебных исполнителей.

«Перед каждой поездкой мы обобщаем информацию, которая приходит из регионов по линии нашей работы. Из Северо-Казахстанской области поступает заявлений не много. В основном, жалобы на действия адвокатов и судебных исполнителей», - сказал Канат Мусин.

Министр юстиции отметил, что еще одним проблемным вопросом региона является взыскание алиментов. Таких дел в производстве – около 8 тысяч.

«Взыскание алиментов – это не разовое производство, исполнение производится годами, пока ребенок не достигнет совершеннолетия. Здесь есть проблемы, которые не находят своего разрешения. Есть случаи, когда должники уклоняются от выплат, скрывают доходы и имущество. Но по всем проблемным делам судебные исполнители принимают меры принудительного характера», - отметил Канат Мусин.

Он попросил руководителя департамента юстиции области Айдоса Тогузбаева прокомментировать ситуацию.

«190 проблемных должников, около 60 из них - в розыске. По остальным – производство на исполнении. Есть алименты, которые оплачиваются должниками по договоренности со взыскателем. Совместно с местными исполнительными органами проводится работа по трудоустройству должников», - сказал Айдос Тогузбаев.

Канат Мусин отметил, что, несмотря на принимаемые меры, люди продолжают не платить алименты.

В течение дня министр юстиции РК Канат Мусин проведет прием граждан и встретится с коллективом органов юстиции региона.


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