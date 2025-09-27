Жители Шымкента жалуются на сброс мутной жидкости в Кошкарату

Автор ролика утверждает, что возможный источник загрязнения — торгово-развлекательный центр, расположенный выше по течению.

В администрации ТРЦ Shymkent Plaza обвинения отвергли. Там пояснили, что речь идет лишь о поверхностных стоках, которые проходят обязательную очистку, а все хозяйственно-бытовые воды отводятся в централизованную городскую канализационную систему.

— Мы понимаем вызванную обеспокоенность и сообщаем, что в представленном видео зафиксирован слив исключительно поверхностных стоков. Они проходят обязательную очистку в песко-нефтеуловителях, соответствующих требованиям природоохранного законодательства. Также с уверенностью заявляем, что с территории ТРЦ «Shymkent Plaza» хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся строго через централизованную городскую канализационную систему. В связи с вышесказанным, информация о сбросе загрязненных сточных вод в реку Кошкарата не соответствует действительности, — заявили представители ТРЦ «Shymkent Plaza».

Тем временем, в управлении развития комфортной городской среды отметили, что вопрос взят на контроль, и по нему будут приняты меры. А в департаменте экологии сообщили, что во время выезда специалистов сброса из трубы зафиксировано не было.

— Если поступит официальное заявление, будет назначена внеплановая проверка, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении санитарно-эпидемиологического контроля уточнили, что проведено комиссионное обследование.

— Совместно со специалистами акимата Аль-Фарабийского района и департамента экологии города Шымкента, а также с участием специалистов УСЭК Аль-Фарабийского района Шымкента комиссионно установлено, что в трубах отсутствует сточная вода, и подача воды в Кошкарату не осуществляется. В дальнейшем данный вопрос останется под контролем у соответствующих органов, — уточнили специалисты управления.

Кадры мутной воды, выливающейся в реку Кошкарата, уже не в первый раз появляются в социальных сетях. Ранее пользователи сообщали, что вода окрашивалась в кроваво-красный цвет, а из расположенного рядом жилого комплекса в реку напрямую поступали стоки со строительных площадок.