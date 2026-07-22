Жители Шымкента остались без интернета: почему в городе начали срезать кабели

В управлении цифровизации Шымкента пояснили, что решение о демонтаже было принято по итогам проверок, выявивших размещение линий связи на опорах уличного освещения без необходимых документов и с нарушением требований безопасности.

Фото: управление цифровизации Шымкента

— В социальных сетях публикуются жалобы жителей на демонтаж интернет-кабелей на некоторых улицах Шымкента. Эти работы проводятся с целью приведения в порядок кабельных сетей, размещенных без соблюдения инженерных требований и требований безопасности. Подобные коммуникации создают прямую угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, повышают риск аварийных ситуаций, — прокомментировали в ведомстве.

Провайдерам неоднократно направляли уведомления с требованием самостоятельно демонтировать незаконно проложенные кабельные сети и перенести их на альтернативную инфраструктуру.

Фото: управление цифровизации Шымкента

— Официальные уведомления о необходимости демонтажа незаконно размещенных кабелей были направлены в ноябре 2025 года, при этом провайдерам было предоставлено достаточно времени для выполнения требований. За этот период ряд интернет-провайдеров выполнил требования и добровольно демонтировал свои кабельные сети. Однако некоторые операторы связи, несмотря на истечение срока, отведенного для устранения нарушений, до настоящего времени требования не выполнили, — отметили в управлении.

В итоге городские службы приступили к принудительному демонтажу интернет-кабелей.

Фото: управление цифровизации Шымкента

— Данные меры направлены не на то, чтобы лишить жителей интернета, а на приведение сетей в соответствие с требованиями общественной безопасности. Ответственность за законность размещения кабельных сетей полностью лежит на операторах связи, поэтому любое самовольное размещение кабелей будет и впредь пресекаться в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в городском акимате.

Жителям Шымкента при заключении договоров и оплате услуг рекомендуют заранее проверять у интернет-провайдеров наличие необходимых правоустанавливающих документов.

Ранее сообщалось, что с начала года в Шымкенте установили 19 новых базовых станций, включая четыре стандарта 5G. При этом в городе по-прежнему остаются около 14 «белых пятен» с нестабильной мобильной связью. Одной из причин специалисты называют радиофобию.