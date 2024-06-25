Жители Шымкента очистили берега главной водной артерии города

Акция «Таза Қазақстан» привлекла более 154 тысяч жителей Шымкента, а также коллективы 6002 производственных и предпринимательских объектов и 603 социальных учреждений. В ходе акции были очищены более 8 тысяч км улиц, 9 тысяч км тротуаров и 724 км ирригационных систем, каналов и арыков. Вывезена 6591 тонна мусора. Также были проведены работы по покраске пешеходных дорожек и очистке обочин, передает агентство Kazinform.

Кроме уборки, в городе была проведена побелка более 440 тысяч деревьев и санитарная обрезка более 153 тысяч деревьев. Высажено 11657 саженцев деревьев и 789 кустарников. С начала года на площади в 40 тысяч квадратных метров было высажено более 1 млн тюльпанов.

Жители микрорайона «Асар» активно участвовали в очистке улиц, дворов и двух зон отдыха. Председатель районного совета ветеранов У. Башенов отметил, что жители активно участвуют в акции с апреля, не только выполняя работы по очистке, но и пропагандируя культуру чистоты среди населения.

— Город — наш общий дом. Поэтому его благоустройство и процветание зависят от каждого жителя. Асаровцы призывают всех не мусорить и поддерживать чистоту, — сказал ветеран.

В Каратауском районе в акции участвовали жители многоэтажек микрорайона Нурсат. В одной из последних акций приняли участие около 400 жителей домов № 37-49. Жители очистили территорию аллеи от мусора, побелили деревья, подстригли газоны и покрасили скамейки. Основную часть населения микрорайона составляют дети и подростки, которые активно участвовали в акции, помогая взрослым и проводя время на свежем воздухе с друзьями и семьей. Участники отмечают, что вовлечение детей в работы по очистке помогает формировать бережное отношение к окружающему миру.

«Чистота — залог здоровья» — этот лозунг поддерживают жители Аль-Фарабийского района, принимая участие в акции. Более 200 человек, включая ветеранов и активную молодежь, участвовали в мероприятиях. Председатель районного совета ветеранов Исамудин Наштайулы подчеркнул, что акция «Таза Қазақстан» не является временной кампанией, и каждый житель города должен начинать с себя, поддерживать культуру чистоты и содержать дворы в порядке.

В Енбекшинском районе участники акции очищали территорию канала «Шымкент». В акции участвовали как жители, так и трудовые отряды «Жасыл ел». Председатель районного совета ветеранов З. Жайшыбеков поблагодарил всех за участие и подчеркнул, что чистота в наших дворах зависит от каждого из нас.

В рамках акции «Таза Қазақстан» жители района Туран и молодежные отряды «Жасыл ел» провели санитарные работы по очистке берега реки Кошкар ата, которая является популярным местом отдыха горожан. Участники очистили территорию реки от мусора и растительности, обновили таблички с правилами купания и освещение вдоль реки.

Напомним, Телерадиокомплекс Президента РК запустил экологический телепроект «Таза қала» в эфире телеканала Jibek Joly. Первый выпуск был посвящен южному мегаполису – Шымкенту. Ведущие программы «Таза қала» раскрыли хорошие стороны и недостатки города. Эта информация была передана экспертам. Какую оценку получил город, читайте здесь.