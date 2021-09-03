Жители Семея попросили акима построить пешеходной мост к новой мечети

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Бакытжан Байахметов в рамках личного приема граждан встретился с представителями ветеранской организации «Ауылдастар». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В ходе беседы аксакалы подняли вопросы электроснабжения, водообеспечения, ремонта дорог в поселках Восход и Водный, а также строительства пешеходного моста к новой мечети, а точнее на кольцевой развязке левого берега.

Напомним, что ранее уже сообщалось о том, что в поселках Восход и Водный завершается разработка проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных водопроводных сетей. Далее после решения вопросов финансирования начнутся работы по реализации проекта. Это вопрос ближайшей перспективы развития поселка. Кроме того, уже сейчас идет строительство магистральных сетей водоснабжения пос. Восход.

«Что касается освещения, то в прошлом году проведен капитальный ремонт уличного освещения улицы Усть-Каменогорская протяженностью 6,3 км от 3 дач поселка Восточный до поселка Восход. Выполнен текущий ремонт уличного освещения ул. Предгорная, Заливная поселка Восход и улиц Семипалатинская, Республиканская поселка Водный. Эта работа будет продолжается. На сегодняшний день в рамках заключенного меморандума ведется разработка ПСД на строительство уличного освещения улиц Рудная, Алмазная, Южная, Геологическая, Малая Заливная, Геодезическая с общей протяжённостью 6 км, также разрабатывается ПСД на капитальный ремонт опор освещения ул. Южная и Садовая», — сообщил аким.

Б. Байахметов отметил, что все вышеперечисленные улицы были отобраны после проведенных выездных встреч с жителями поселков.

«Еще один вопрос, волнующий горожан, который был поднят аксакалами строительство пешеходного моста к Новой мечети. Это связано, в первую очередь, с безопасностью горожан. Поэтому, при поддержке акима Восточно-Казахстанской области Даниала Кенжетаевича Ахметова было принято решение строительства данного объекта. Подрядная организация определена, ожидается начало строительно-монтажные работы», - отметил аким.

Градоначальник заверил, что все вопросы, озвученные в ходе личных приемов не останутся без ответа и по ним будут рассмотрены пути решения в рамках действующего законодательства.