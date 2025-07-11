Жители села добились изменения опасного проекта сточных вод в Карагандинской области
Жители поселка Карагайлы добились отмены экологически опасного проекта. По решению суда, местный акимат и управление строительства Каркалинского района обязаны пересмотреть место сброса сточных вод, передает корреспондент агентства Kazinform.
Опасность рядом с питьевой водой
Систему водоснабжения и канализации в Карагайлы ждали больше 30 лет. Но радость жителей от начала масштабного строительства быстро сменилась тревогой: согласно первоначальному проекту, очищенные сточные воды должны были сбрасываться в реку Талды. А это, по мнению местных жителей, грозило не только загрязнением воды, но и экологической катастрофой. Так как вблизи этого самого места находятся скважины питьевой воды.
— В проекте не учтены потенциальные риски в случае чрезвычайных ситуаций, особенно связанных с электроснабжением. Например, зимой в наших краях часто бывают бураны, которые могут повредить линии электропередачи. Такие природные риски вовсе не отражены в проектной документации, — рассказала жительница поселка Умсынай Тыныбекова.
По словам адвоката Альбины Овчаренко, даже после очистки вода остается третьей категории, а значит — непригодна ни для питья, ни для хозяйственных нужд.
— Этой водой нельзя поить скот, ловить рыбу или использовать ее в быту. Более того, рядом расположены природные источники и скважины с питьевой водой, — подчеркнула она.
Чиновники отказались менять проект — из-за затрат
Жители обратились в акимат и районное управление строительства с просьбой изменить место сброса сточных вод. Однако получили отказ. Чиновники сослались на то, что в реализацию проекта уже вложено 3,5 миллиарда тенге, и любые изменения приведут к дополнительным расходам.
В ответ на это сельчане подали в суд и выиграли дело.
Суд встал на сторону жителей
Судья специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области Даурен Дюсенбаев отметил, что еще в 2018 году место сброса сточных вод было утверждено без учета мнения населения.
— Суд установил, что жители Карагайлы имеют право требовать пересмотра вопроса о месте сброса сточных вод. Ответчики не дали оценки доводам истцов о проведении гидрологической экспертизы и возможном влиянии этих стоков на поверхностные воды, которые используются как источник питьевой воды, — заявил судья.
Власти обязаны пересмотреть проект
Согласно решению суда, теперь чиновники обязаны в течение месяца пересмотреть проект и определить иное место для сброса сточных вод.
Таким образом, жители Карагайлы доказали: право на экологическую безопасность — это не абстрактное понятие, а реальный инструмент защиты жизни и здоровья.
Ранее сообщалось, что более миллиона казахстанцев получат доступ к чистой питьевой воде.