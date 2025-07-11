Жители села добились изменения опасного проекта сточных вод в Карагандинской области

Опасность рядом с питьевой водой

Систему водоснабжения и канализации в Карагайлы ждали больше 30 лет. Но радость жителей от начала масштабного строительства быстро сменилась тревогой: согласно первоначальному проекту, очищенные сточные воды должны были сбрасываться в реку Талды. А это, по мнению местных жителей, грозило не только загрязнением воды, но и экологической катастрофой. Так как вблизи этого самого места находятся скважины питьевой воды.

— В проекте не учтены потенциальные риски в случае чрезвычайных ситуаций, особенно связанных с электроснабжением. Например, зимой в наших краях часто бывают бураны, которые могут повредить линии электропередачи. Такие природные риски вовсе не отражены в проектной документации, — рассказала жительница поселка Умсынай Тыныбекова.

Фото: из личного архива жителей села

По словам адвоката Альбины Овчаренко, даже после очистки вода остается третьей категории, а значит — непригодна ни для питья, ни для хозяйственных нужд.

— Этой водой нельзя поить скот, ловить рыбу или использовать ее в быту. Более того, рядом расположены природные источники и скважины с питьевой водой, — подчеркнула она.

Чиновники отказались менять проект — из-за затрат

Фото: из личного архива жителей села

Жители обратились в акимат и районное управление строительства с просьбой изменить место сброса сточных вод. Однако получили отказ. Чиновники сослались на то, что в реализацию проекта уже вложено 3,5 миллиарда тенге, и любые изменения приведут к дополнительным расходам.

В ответ на это сельчане подали в суд и выиграли дело.

Суд встал на сторону жителей

Фото: из личного архива жителей села

Судья специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области Даурен Дюсенбаев отметил, что еще в 2018 году место сброса сточных вод было утверждено без учета мнения населения.

— Суд установил, что жители Карагайлы имеют право требовать пересмотра вопроса о месте сброса сточных вод. Ответчики не дали оценки доводам истцов о проведении гидрологической экспертизы и возможном влиянии этих стоков на поверхностные воды, которые используются как источник питьевой воды, — заявил судья.

Фото: из личного архива жителей села

Фото: из личного архива жителей села

Власти обязаны пересмотреть проект

Согласно решению суда, теперь чиновники обязаны в течение месяца пересмотреть проект и определить иное место для сброса сточных вод.

Таким образом, жители Карагайлы доказали: право на экологическую безопасность — это не абстрактное понятие, а реальный инструмент защиты жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что более миллиона казахстанцев получат доступ к чистой питьевой воде.