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    19:30, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Жители села добились изменения опасного проекта сточных вод в Карагандинской области

    Жители поселка Карагайлы добились отмены экологически опасного проекта. По решению суда, местный акимат и управление строительства Каркалинского района обязаны пересмотреть место сброса сточных вод, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жители села добились изменения опасного проекта сточных вод в Карагандинской области
    Фото: из личного архива жителей села

    Опасность рядом с питьевой водой

    Систему водоснабжения и канализации в Карагайлы ждали больше 30 лет. Но радость жителей от начала масштабного строительства быстро сменилась тревогой: согласно первоначальному проекту, очищенные сточные воды должны были сбрасываться в реку Талды. А это, по мнению местных жителей, грозило не только загрязнением воды, но и экологической катастрофой. Так как вблизи этого самого места находятся скважины питьевой воды.

    — В проекте не учтены потенциальные риски в случае чрезвычайных ситуаций, особенно связанных с электроснабжением. Например, зимой в наших краях часто бывают бураны, которые могут повредить линии электропередачи. Такие природные риски вовсе не отражены в проектной документации, — рассказала жительница поселка Умсынай Тыныбекова.

    Жители села добились изменения опасного проекта сточных вод в Карагандинской области
    Фото: из личного архива жителей села

    По словам адвоката Альбины Овчаренко, даже после очистки вода остается третьей категории, а значит — непригодна ни для питья, ни для хозяйственных нужд.

    — Этой водой нельзя поить скот, ловить рыбу или использовать ее в быту. Более того, рядом расположены природные источники и скважины с питьевой водой, — подчеркнула она.

    Чиновники отказались менять проект — из-за затрат

    Жители села добились изменения опасного проекта сточных вод в Карагандинской области
    Фото: из личного архива жителей села

    Жители обратились в акимат и районное управление строительства с просьбой изменить место сброса сточных вод. Однако получили отказ. Чиновники сослались на то, что в реализацию проекта уже вложено 3,5 миллиарда тенге, и любые изменения приведут к дополнительным расходам.

    В ответ на это сельчане подали в суд и выиграли дело.

    Суд встал на сторону жителей

    Жители села добились изменения опасного проекта сточных вод в Карагандинской области
    Фото: из личного архива жителей села

    Судья специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области Даурен Дюсенбаев отметил, что еще в 2018 году место сброса сточных вод было утверждено без учета мнения населения.

    — Суд установил, что жители Карагайлы имеют право требовать пересмотра вопроса о месте сброса сточных вод. Ответчики не дали оценки доводам истцов о проведении гидрологической экспертизы и возможном влиянии этих стоков на поверхностные воды, которые используются как источник питьевой воды, — заявил судья.

    Жители села добились изменения опасного проекта сточных вод в Карагандинской области
    Фото: из личного архива жителей села
    Жители села добились изменения опасного проекта сточных вод в Карагандинской области
    Фото: из личного архива жителей села

    Власти обязаны пересмотреть проект

    Согласно решению суда, теперь чиновники обязаны в течение месяца пересмотреть проект и определить иное место для сброса сточных вод.

    Таким образом, жители Карагайлы доказали: право на экологическую безопасность — это не абстрактное понятие, а реальный инструмент защиты жизни и здоровья.

    Ранее сообщалось, что более миллиона казахстанцев получат доступ к чистой питьевой воде.

    Теги:
    Село Регионы Канализация Суды Вода Экология Карагандинская область Общество
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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