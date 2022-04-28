Жители села близ Алматы живут на краю карьера

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители поселка Талдыбулак Талгарского района считают, что карьер, который вырыт впритык к жилым домам, представляет опасность для детей и скота. Они просят закопать его, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, в котором жители просят власти разобраться в ситуации, появилось в сети Instagram.

«Ранее строители БАКАД (Большой алматинской кольцевой автомобильной дороги) обещали жителям засыпать улицы гравием, взамен на пыль и шум от работ в ночное время, однако обещанное не выполнено. Исходя из этого, они полагают, что выкопанный карьер так и останется открытым, представляет опасность как для жителей, так и для скота. Тем временем, карьер превращается в свалку, куда складируется мусор», - говорится в посте. (орфография и пунктуация автора сохранены).

В акимате Бельбулакского сельского округа ответили, что это не карьер, а будущий выезд на Талгарское шоссе.

«Что касается карьера по шоссе БАКАД, то это не карьер, а выезд на Талгарское шоссе по правой полосе вдоль кладбища. Этот вопрос поднимался еще три месяца назад. Руководство проекта БАКАД приехало и дало разъяснение населению. На месте жителям было сказано, что этот овраг, как его называют местные «карьер», будет заполнен до 40%, а на Талгарском шоссе будет проведен съезд. Кроме того, после завершения проекта БАКАД вдоль дороги будут проведены работы по озеленению и благоустройству. Овраг, то есть карьер, включен в этот список работ», - пояснили в пресс-службе акимата сельского округа.

Строительство БАКАД началось в 2018 году. Дорога вокруг Алматы протяженностью 66 км и шестиполосным движением будет соответствовать параметрам I-ой технической категории. Наряду со строительством автодороги предусматривается возведение новых мостов, транспортных развязок и эстакад.

Недавно сообщалось, что одну из трасс закроют в Алматинской области из-за строительства БАКАД.