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Жители Риддера останутся летом без горячей воды

Автор:  
Шынар Хамитова
11 Мая 2023, 14:59
Жители Риддера останутся летом без горячей воды

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Жители Риддера останутся без горячей воды на все лето из-за ремонтных работ на ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным АО «Риддер ТЭЦ», с 10 мая в городе отключена горячая вода из-за ремонта теплоэлектроцентрали.

«По плану котлы в центре были отключены. Началась подготовка к ремонту. В настоящее время на ТЭЦ приезжают проектные организации и разрабатывают проекты, необходимые для проведения ремонтных работ», - говорится в сообщении компании.

Таким образом, горожане останутся без горячей воды на все лето.

Раннее сообщалось, что в ночь 18 апреля на Риддерской ТЭЦ произошла авария и одна из котельных в теплоэлектроцентрали вышла из строя.


Восточно-Казахстанская область   Регионы   ТЭЦ  
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