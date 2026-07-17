Жители пригородного поселка в Уральске пожаловались на бездорожье

Жители поселка Маштаково, относящегося к сельскому акимату Деркул города Уральска, заявили о том, что целый ряд их насущных проблем годами остается без решения, передает корреспондент Kazinform.

Как утверждают сельчане, главным и наиболее острым вопросом для них являются дороги. Если состояние внешней трассы еще можно назвать удовлетворительным, то внутри поселковые дороги не выдерживают никакой критики. После любого дождя улицы превращаются в сплошное грязевое месиво, по которому невозможно ни проехать на машине, ни пройти пешком.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

— Освещение улиц тоже стало серьезной проблемой. На одних улицах фонари установлены, на других же их нет вовсе либо они попросту не горят. По вечерам людям приходится пробираться в полной темноте, а это небезопасно. Отдельно хочется сказать о детской площадке. Все игровые элементы там давно устарели, а многие и вовсе сломаны. Мы ведь не просим чего-то сверхъестественного: нам нужны лишь нормальная дорога, уличное освещение и безопасная детская площадка. Это то элементарное, что должно быть в каждом населенном пункте, — делятся местные жители.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

В связи с жалобами сельчан информационное агентство Kazinform направило официальный запрос в акимат города Уральска.

Как следует из ответа городских властей, на сегодняшний день уже оформлен земельный участок, предназначенный под строительство автомобильной дороги. После разработки проектно-сметной документации и выделения необходимого финансирования дорожно-строительные работы будут проведены в установленном законом порядке.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

В акимате также добавили, что в Маштаково имеется действующая сеть наружного освещения. Тем не менее пожелания жителей будут учтены, и власти рассмотрят возможность установки дополнительных светоточек на наиболее проблемных участках.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

— Что касается детской игровой площадки, то специалисты аппарата акима поселка Деркул уже провели комиссионное обследование ее технического состояния. По итогам проверки был составлен дефектный акт на ремонт и замену поврежденного игрового оборудования. Работы по реконструкции и восстановлению площадки будут выполнены сразу после того, как решится вопрос с выделением бюджетных средств, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в населенном пункте Маштаково проживают 1 490 человек, насчитывается 391 дворовое хозяйство, а из социальных объектов имеется лишь 1 медицинский пункт.

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