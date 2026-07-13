Жители аварийного дома в Уральске опасаются обрушения здания

В социальных сетях распространилась информация о состоянии жилого дома по адресу: Уральск, улица К. Аманжолова, 32. По словам жителей, недавно во дворе обрушилась часть хозяйственной постройки, сообщает корреспондент Kazinform.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако случившееся вновь привлекло внимание к состоянию самого дома.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

По их словам, здание сильно изношено, и они опасаются за свою безопасность.

— Кто может гарантировать, что завтра не обрушится уже сам жилой дом? Мы считаем, что нельзя ждать, пока возникнет угроза человеческим жизням. Просим обеспечить безопасность жителей дома № 32 по улице К. Аманжолова и принять конкретное решение, — говорят жильцы.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

Корреспондент Kazinform выяснил подробности.

По словам жительницы дома Айжан Акимовой, сейчас в здании продолжают жить несколько семей, в том числе семьи с детьми и пожилая женщина.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

— Я живу здесь с 2022 года вместе с двумя несовершеннолетними детьми. Здесь также проживает семья с тремя детьми и пожилая женщина, которой около 90 лет. Сарай уже рушится, состояние дома тоже вызывает серьезные опасения. В прошлом году мы подали документы в отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска. Мы хотим, чтобы аварийный дом снесли и на его месте построили новое жилье. По нашим ощущениям, застройщики пока не проявляют интереса к этому участку, хотя место удобное — рядом находятся школа и университет, — рассказала она.

При этом, по словам Акимовой, в доме насчитывается десять квартир, две из которых сейчас пустуют.

В акимате Уральска сообщили, что двухэтажный дом был построен в 1929 году. Согласно официальным данным, в нем расположено семь квартир. В 2025 году по результатам обследования, проведенного ТОО «Premium Group KZ», здание было признано аварийным.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

В акимате также пояснили, что для решения жилищного вопроса жителям необходимо встать на учет нуждающихся в жилье через АО «Отбасы банк».

— Одновременно ведется работа по привлечению строительной организации для реализации проекта в рамках программы реновации жилья, — говорится в официальном ответе.

По данным городских властей, сегодня в Уральске аварийными признан 61 многоквартирный жилой дом.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Уральске жители жалуются на то, что канализационные стоки затапливают подвальные помещения жилых домов.