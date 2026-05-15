Жители Туркестанской области пожаловались на качество нового газопровода

Работы по газификации населенного пункта начались в 2024 году и завершились в марте этого года. В церемонии запуска газа принимал участие аким района. Однако местные жители утверждают, что строительно-монтажные работы были выполнены с нарушением условий договора.

Фото: Марат Абдалимов

По словам жителя села Марата Абдалимова, на некоторых металлических опорах вместо хомутов трубы закреплены проволокой. Кроме того, высота труб в пешеходной зоне не соответствует нормам, а расстояние между опорами не соблюдено.

— Во время весенних дождей все раскопанные участки затопило водой. До сих пор ямы остаются открытыми, создавая опасность для детей и скота. Мы даже видели, как из некоторых установленных газовых труб вытекала вода. Это говорит о том, что трубы не были полностью очищены. Также не соблюдено расстояние между газовыми и водопроводными трубами на перекрестках улиц — всего 30 сантиметров вместо положенных 1,5 метра. Более того, в ходе работ подрядная организация менялась 5–6 раз. Мы требуем чтобы завершили работы качественно и в соответствии с нормами, — сказал он.

По словам жителей, в ходе строительства они неоднократно обращали внимание ответственных лиц на недостатки, однако их замечания остались без внимания. Несмотря на это, газопровод был официально признан соответствующим требованиям и введен в эксплуатацию.

Жители также заявили, что не все условия договора с подрядной компанией были выполнены, и обратились с жалобой в районную прокуратуру. Однако, по их словам, конкретного ответа от уполномоченного органа они до сих пор не получили.

В связи с этим акимат Мактааральского района предоставил агентству Kazinform официальный комментарий.

По информации акимата, на строительство газоснабжающих сетей в селе имени Танирбергена Жайлыбаева из бюджета было выделено 730,2 млн тенге. Строительно-монтажные работы выполнило ТОО «Ынтымақ Бес-Арыс», после чего объект был введен в эксплуатацию.

— Согласно договору между отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции и подрядной организацией, на объект предусмотрен пятилетний гарантийный срок. В связи с этим подрядчику направлено соответствующее письмо для устранения недостатков. Все выявленные дефекты будут полностью устранены до 30 июня, — сообщили в районном акимате.

