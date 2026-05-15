Жители Туркестанской области пожаловались на качество нового газопровода
Жители села имени Танирбергена Жайлыбаева Мактааральского района Туркестанской области пожаловались на качество недавно проложенного газопровода, передает корреспондент агентства Kazinform.
Работы по газификации населенного пункта начались в 2024 году и завершились в марте этого года. В церемонии запуска газа принимал участие аким района. Однако местные жители утверждают, что строительно-монтажные работы были выполнены с нарушением условий договора.
По словам жителя села Марата Абдалимова, на некоторых металлических опорах вместо хомутов трубы закреплены проволокой. Кроме того, высота труб в пешеходной зоне не соответствует нормам, а расстояние между опорами не соблюдено.
— Во время весенних дождей все раскопанные участки затопило водой. До сих пор ямы остаются открытыми, создавая опасность для детей и скота. Мы даже видели, как из некоторых установленных газовых труб вытекала вода. Это говорит о том, что трубы не были полностью очищены. Также не соблюдено расстояние между газовыми и водопроводными трубами на перекрестках улиц — всего 30 сантиметров вместо положенных 1,5 метра. Более того, в ходе работ подрядная организация менялась 5–6 раз. Мы требуем чтобы завершили работы качественно и в соответствии с нормами, — сказал он.
По словам жителей, в ходе строительства они неоднократно обращали внимание ответственных лиц на недостатки, однако их замечания остались без внимания. Несмотря на это, газопровод был официально признан соответствующим требованиям и введен в эксплуатацию.
Жители также заявили, что не все условия договора с подрядной компанией были выполнены, и обратились с жалобой в районную прокуратуру. Однако, по их словам, конкретного ответа от уполномоченного органа они до сих пор не получили.
В связи с этим акимат Мактааральского района предоставил агентству Kazinform официальный комментарий.
По информации акимата, на строительство газоснабжающих сетей в селе имени Танирбергена Жайлыбаева из бюджета было выделено 730,2 млн тенге. Строительно-монтажные работы выполнило ТОО «Ынтымақ Бес-Арыс», после чего объект был введен в эксплуатацию.
— Согласно договору между отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции и подрядной организацией, на объект предусмотрен пятилетний гарантийный срок. В связи с этим подрядчику направлено соответствующее письмо для устранения недостатков. Все выявленные дефекты будут полностью устранены до 30 июня, — сообщили в районном акимате.
