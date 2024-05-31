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    10:39, 31 Май 2024 | GMT +6

    Жители поселка Кордай Жамбылской области ощутили землетрясение

    землетрясение
    Фото: из открытых источников

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 31 май 2024г. в 10 час 13 мин 30 сек по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

    Координаты землетрясения 43.21 75.20.

    Очаг землетрясения располагается на территории РК в 132 км на запад от г. Алматы.

    Ощутимость в поселке Кордай Жамбылской области составила 2 балла.

    Ранее сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Китае.

    Теги:
    Регионы Казахстана Землетрясение Жамбылская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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