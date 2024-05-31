Жители поселка Кордай Жамбылской области ощутили землетрясение

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 31 май 2024г. в 10 час 13 мин 30 сек по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

Координаты землетрясения 43.21 75.20.

Очаг землетрясения располагается на территории РК в 132 км на запад от г. Алматы.

Ощутимость в поселке Кордай Жамбылской области составила 2 балла.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Китае.