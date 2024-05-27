13:14, 27 Май 2024 | GMT +6
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Китае
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Сычуань в Китае, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.
Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей.
Землетрясение произошло в уезде Мули, округе Ляншань, с эпицентром на глубине 8 км, сообщается на официальной странице центра в социальной сети Weibo.
Напомним, 23 мая казахстанские сейсмологи зафиксировали серию из пяти землетрясений в Китае.
Напомним, что ранее подземные толчки произошли на востоке Казахстана.