Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Китае

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Сычуань в Китае, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей.

Землетрясение произошло в уезде Мули, округе Ляншань, с эпицентром на глубине 8 км, сообщается на официальной странице центра в социальной сети Weibo.

Напомним, 23 мая казахстанские сейсмологи зафиксировали серию из пяти землетрясений в Китае.

Напомним, что ранее подземные толчки произошли на востоке Казахстана.