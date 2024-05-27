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    13:14, 27 Май 2024 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Китае

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Сычуань в Китае, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей.

    Землетрясение произошло в уезде Мули, округе Ляншань, с эпицентром на глубине 8 км, сообщается на официальной странице центра в социальной сети Weibo.

    Напомним, 23 мая казахстанские сейсмологи зафиксировали серию из пяти землетрясений в Китае.

    Напомним, что ранее подземные толчки произошли на востоке Казахстана.

    Теги:
    Китай Землетрясение Сейсмологи Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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