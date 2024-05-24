Пять землетрясений произошло в Китае

Казахстанские сейсмологи 23 мая зафиксировали серию землетрясений в Китае, передает агентство Kazinform.

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 мая 2024 г. в 20:07 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 481 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41.45° с.ш. 82.24° в.д. Глубина 10 км.

Второе землетрясение зарегистрировано в 20:38. Эпицентр расположен в 492 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.60° с.ш. 82.47° в.д. Глубина 5 км.

Третье землетрясение произошло в 21:05. Эпицентр - в 490 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 41.97° с.ш. 82.63° в.д. Глубина 5 км.

Спустя шесть минут, в 21:11, зарегистрировано четвертое землетрясение с эпицентром в 493 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 41.98° с.ш. 82.68° в.д. Глубина 5 км.

23 мая в 22:38 зафиксировано пятое землетрясение с эпицентром в 482 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 41.56° с.ш. 82.33° в.д. Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории РК нет.