Жители поселка Бурабая выбрали акима

Бурабайсrая районная избирательная комиссия озвучила итоги выборов акима поселка Бурабай Бурабайского района Акмолинской области, состоявшиеся 21 сентября 2025 года.

Всего в выборах участвовали три кандидата.

— В список избирателей по избирательному округу включено 3 442 гражданина, из них проголосовали 1 959. Число бюллетеней недействительных — 31, с отметкой в строке «Против всех» — 39. Число голосов, поданных за каждого кандидата: Даулетбеков Н.Е. — 205; Казтаев Ж.Т. — 420; Хасенов С. А. — 1264, — поделились в избиркоме.

Таким образом, акимом поселка Бурабай избран Хасенов Серикболсын Аскарович, 1993 года рождения, заместитель директора по производству ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020». Новый аким проживает в городе Щучинске и был выдвинут на выборы в порядке самовыдвижения.

Конкурентами его были руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Бурабайского района» Нарбек Даулетбеков и главный специалист отдела мобилизационной подготовки ГУ «Аппарат акима Бурабайского района» Жолдасхан Казтаев.