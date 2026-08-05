Жители Петропавловска жалуются на резкий неприятный запах

Жители города жалуются на резкий неприятный запах, который особенно усиливается в вечернее и ночное время. Из-за этого люди вынуждены закрывать окна и не выходить на улицу, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам жителей Петропавловска, неприятный запах ощущается в воздухе уже около двух недель и распространился практически по всему городу.

По их словам, если раньше он напоминал запах тухлых яиц, то теперь больше похож на резкий запах навоза.

В департаменте экологии Северо-Казахстанской области сообщили, что к ним не поступало информации о нарушении нормативов качества атмосферного воздуха или фактах выбросов вредных веществ в атмосферу.

— Согласно данным приложения AirKZ, в последние дни в указанный период превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, — сообщили экологи.

Ранее в Петропавловске источником неприятного запаха был биопруд-накопитель сточных вод, который в жаркую погоду выделял сероводород и загрязнял воздух. В 2021 году для устранения запаха ТОО «Кызылжар су» заключило договор с ТОО «Научно-технологический центр воды», после чего в биопруд начали вносить микроводоросли хлореллы.

Хотя проект изначально был рассчитан на три года, очистка пруда с использованием хлореллы продолжается до сих пор.

— По поводу неприятного запаха в Петропавловске в адрес нашего предприятия никаких жалоб не поступало. Все объекты ТОО «Кызылжар су» работают в штатном режиме. Работы по внесению хлореллы в биопруд ведутся в соответствии с утвержденным планом. Из-за жаркой погоды запахи, исходящие от различных объектов, могут ощущаться сильнее. Поэтому нельзя утверждать, что источником неприятного запаха является исключительно наше предприятие, — сообщили представители ТОО «Кызылжар су».

Ранее жители Уральска пожаловались на едкий дым от горящего полигона.