Жители Павлодара жалуются на качество отопления

Несмотря на то, что все многоэтажки в Павлодаре подключены к центральному отоплению, жители некоторых домов жалуются, что батареи не полностью нагреваются.

В регионе похолодало, в ночное время температура опускается до 0 градусов. В связи с этим горожане мерзнут в своих квартирах.

Нехватка тепла наблюдается в микрорайонах Усолка, Второй Павлодар и в центральной части города. В большинстве домов в одном подъезде тепло есть, а в другом подается не полностью. В некоторых микрорайонах не хватает давления: батареи то нагреваются, то внезапно остывают. Многие считают, что проблема кроется в городских центральных сетях.

По данным городского акимата, 30 сентября во всех 1 308 многоэтажных домах было полностью подключено отопление.

— Социальные учреждения города подключены к источнику тепла с 10 сентября, а с 22 по 30 сентября все жилые дома были подключены к централизованному отоплению. Проблема связана с восстановлением гидравлического режима в городе. Этой работой занимается учреждение тепловых сетей города. Создана специальная комиссия по отоплению, которая рассматривает каждое обращение жителей и принимает меры. Кроме того, КСК занимаются регулировкой давления в каждом доме. В течение недели работы по гидравлической регулировке должны быть завершены. Тогда отопление в квартирах достигнет нормальной температуры, — пояснили в пресс-службе городского акимата.

Как отметили представители акимата, регулирование гидравлического режима в тепловых сетях очень сложный процесс. Некоторые дома могут располагаться в самом конце тепловой сети. В этом случае регламентными работами занимается целая бригада.