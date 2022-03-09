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    16:00, 09 Март 2022 | GMT +6

    Жители нескольких районов Алматинской области получили первый компонент вакцины от COVID-19

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Балхашском, Аксуском, Карасайском районах и городах Текели, Капшагай Алматинской области завершена вакцинация первым компонентом от коронавируса. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте также сообщили, что, по данным на 9 марта, всего первым компонентом привито 1 006 512 тысяч человек, или 83,9%. Вторым компонентом привито 910 610 тысяч жителей, или 75,9%.

    В области первый компонент вакцины Pfizer получил 115 031 человек, в том числе 95 062 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, 15 759 женщин в период лактации и 4165 женщин во время беременности. Вторым компонентом привиты 80 555 человека. Среди них: 66 409 подростка, 11 096 женщины в период лактации и 3050 женщин во время беременности.

    Также 233 187 человек прошли курс ревакцинации, из них 222 757 получили вакцины Sinopharm и QazVac, 10 430 человек вакцинированы Pfizer.

    На сегодня для населения задействовано 318 медицинских, 76 мобильных бригад и 17 передвижных медицинских комплексов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область Алматы
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