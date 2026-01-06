Жители многоэтажки в Шымкенте жалуются на регулярные отключения газа

Как утверждают жители, отключения носят систематический характер. Несмотря на многочисленные обращения в газовую службу, проблему удается решить лишь временно. После кратковременного восстановления подача газа вновь прекращается.

При этом, отмечают жильцы, официальных разъяснений о причинах происходящего долгое время не поступало, а принимаемые меры сводились к отключению и повторному запуску системы.

Сложившаяся ситуация, считают горожане, негативно сказывается на условиях проживания и может представлять потенциальную угрозу безопасности. В коллективном обращении они требуют установить точную причину неисправности, устранить ее в полном объеме и обеспечить стабильное и безопасное газоснабжение.

— Несмотря на неоднократные обращения в газовую службу, проблема решается лишь временно и до настоящего времени не устранена окончательно. Мы считаем недопустимым, что фактическая причина неисправности в системе газоснабжения не устанавливается, а меры ограничиваются лишь периодическим отключением и повторным включением газа, — отмечают жильцы.

По словам жителей, ответственность за возникшие проблемы поочередно возлагается то на застройщика, то на самих жильцов, при этом системного решения до сих пор предложено не было. Кроме того, они подчеркивают, что не обязаны допускать в квартиры посторонних лиц для проверки газового оборудования, если те не являются сертифицированными специалистами газовой службы.

Фото: Instagram

Между тем в АО «QazaqGaz Aimaq» (Шымкентский производственный филиал) пояснили, что подача газа в жилом комплексе Aman была приостановлена в целях обеспечения безопасности. По информации компании, причиной стало попадание воды в газораспределительную сеть вследствие грубого нарушения правил эксплуатации. В одной из квартир водопровод был ошибочно подключен к газовой линии.

В компании уточнили, что возобновление газоснабжения возможно только после проведения стопроцентной проверки всех квартир, выявления источника нарушения и полного устранения причин неисправности. В числе обязательных условий также называются прекращение попадания воды в газопровод, обеспечение технической безопасности и заключение договора на техническое обслуживание. При этом отсутствие доступа в ряд квартир, как заявляют в филиале, существенно затрудняет завершение работ.

— Подача газа возобновится только после 100% обследования всех квартир, выявления конкретной квартиры и устранения причины. Отсутствие доступа в ряд помещений препятствует устранению проблемы, — отметили в АО «QazaqGaz Aimaq».

В компании также добавили, что газопровод жилого комплекса является частной собственностью и не находится на балансе филиала, а договор на техническое обслуживание до настоящего времени не заключен.

Фото: 2gis

Несмотря на это, специалисты предприятия пять раз выезжали на объект для проведения работ по продувке газопровода, удалению воды и попыток запуска системы газоснабжения.

Ранее сообщалось, что жителям Шымкента начали поступать уведомления о необходимости поверки газовых счетчиков. Стоимость услуги в лабораториях составляет около 5 тысяч тенге. При этом у горожан остаются вопросы о том, кто устанавливает тариф, контролирует формирование цен и связано ли это с поставщиком газа.