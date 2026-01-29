Жители микрорайона в Петропавловске не могут получить документы на свои дома
В Петропавловске до настоящего времени не готовы документы на часть домов, которые были специально построены для граждан, пострадавших в результате паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.
Микрорайон «Бірлік», построенный после паводка 2024 года, сегодня насчитывает 700 домов. Первые жильцы переехали сюда около 1,5 лет назад, однако до сих пор не получили на руки документы, подтверждающие их право собственности на жильё.
Амангельды Бекмуратов ранее проживал в селе Бесколь. Во время паводка его жилой дом полностью оказался затопленным. Жители переехали в новые дома и обрадовались, что проблема решена, но радость оказалась недолгой.
— Я один раз собрал все необходимые документы и сдал их в акимат. Позже мне сообщили, что документы были утеряны. После этого я вновь собрал все бумаги и повторно их сдал. Нам говорят, что документы на дом вот-вот выдадут. Я сейчас болею, и если вдруг со мной что-то случится, этот дом ведь могут забрать у моих детей, — говорит Амангельды Бекмуратов.
По словам жителей, отсутствие правоустанавливающих документов создаёт множество трудностей в повседневной жизни. Наталья Прохорова переехала в микрорайон 1,5 года назад из села Большая Малышка. Как отмечает жительница Петропавловска, из-за отсутствия регистрации она не может прикрепиться к ближайшей поликлинике и вынуждена обращаться за медицинской помощью в другую часть города.
— Прошлым летом нам обещали выдать документы, затем говорили, что мы получим их до Нового года. Теперь утверждают, что документы будут готовы в апреле–мае. Вся проблема, по их словам, заключается в некорректной работе программы. В настоящее время мы полностью оплачиваем все коммунальные услуги. Однако недвижимость юридически нам не принадлежит, она находится на балансе города. Поскольку жильё не оформлено на нас, мы не можем зарегистрироваться по месту жительства, а также не имеем возможности продать дом или передать его по наследству, — рассказывает жительница микрорайона «Бірлік».
Аким Петропавловска провёл встречу с жителями микрорайона. По его словам, процесс оформления права собственности является длительным и сложным. До смены программного обеспечения удалось зарегистрировать 58 земельных участков, а также подготовить документы примерно на 300 домов.
— В период с июня по ноябрь произошло обновление программного обеспечения. В этот период система работала некорректно. Лишь с ноября она начала функционировать стабильно. Я понимаю, насколько важными для людей являются вопросы, связанные с оформлением документов на жильё. В связи с этим я дал ответственным подразделениям конкретные поручения — в течение 14 дней полностью подготовить документы на 700 земельных участков. Кроме того, я поручил организовать адресную работу с каждым собственником, оказывать индивидуальную помощь при оформлении документов и оперативно решать все возникающие вопросы, — заявил аким города Серик Мухамедиев.