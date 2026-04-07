Жители Мангистау задолжали более двух миллиардов тенге транспортного налога

Транспортный налог за 2025 год нужно было заплатить до 1 апреля. Департамент государственных доходов по Мангистауской области начислил его владельцам 186 тысяч автомобилей на общую сумму 5,8 млрд тенге. Однако 37 тысяч человек обязательство не исполнили, теперь за ними числится задолженность по 17 тысячам машин на сумму более 2 млрд тенге.

Со 2 апреля на сумму долга ежедневно начисляется пеня в размере 1,25-кратной ставки рефинансирования Нацбанка. Если долг превысит 1 МРП, должнику направят налоговый приказ. При отсутствии оплаты в течение пяти рабочих дней дело передадут частным судебным исполнителям.

Среди возможных последствий — арест банковских счетов и имущества, ограничение права распоряжения им, а при долге свыше 40 МРП — запрет на выезд за рубеж. Дополнительно взыскиваются расходы на судебного исполнителя — до 25% от суммы долга.

Проверить задолженность можно на портале kgd.gov.kz, в мобильном приложении eGov или в приложении своего банка.

Ранее сообщалось, что задолженность по транспортному налогу в Шымкенте превысила миллиард тенге.