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Жители Мактааральского района благодарят казахстанцев за помощь

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Мая 2020, 09:00
Жители Мактааральского района благодарят казахстанцев за помощь

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, из-за подтопления в результате прорывы дамбы в Мактааральском районе из зоны затопления было эвакуировано более 31 000 человек. Свыше 17 тысяч жителей сел Мырзакент и Акжол, где риск наводнения значительно уменьшен с 24 эвакуационных участков, уже возвращаются в свои дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Состояние эвакуированных граждан, это около 3500 человек, стабильное. Жители прошли медицинское обследование и были обеспечены постельными принадлежностями и теплыми одеялами.

Также пострадавших от стихии обеспечивают трехразовым питанием. Все необходимые продукты питания и предметы личной гигиены доставляются своевременно и распределяются по каждому эвакуационному центру по списку с центрального склада, который оборудован на случай чрезвычайной ситуации.

Жители, которые эвакуированы в здании школ, колледжей и мечетей, выражают свою искреннюю благодарность Правительству страны, региональным и районным властям и всем казахстанцам за помощь в столь трудный период. Они также рады услышать, что паводковые воды скоро отступят и затопленные жилые дома, домашний скот и сельскохозяйственные культуры будут восстановлены. Жители уверены, что никто не останется один на один в этой сложной ситуации.

Напомним, утром 1 мая после сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов. В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация. Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления. Распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области


Правительство РК   Туркестанская область   Происшествия   Узбекистан   Общество  
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