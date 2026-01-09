Жители Кызылординской области за пять лет избрали более 200 акимов

Областная избирательная комиссия сообщила, что с момента внедрения системы прямых выборов акимов их проведение стало активным и регулярным.

— С 2021 года по сегодняшний день прошло 206 выборов акимов. Среди новоизбранных акимов 103 ранее занимали должности акима сельского округа, а 103 избраны впервые. По результатам 56 выборов прошлого года полномочия 41 акима завершились по истечении срока, а полномочия остальных 15 были прекращены досрочно, — отметил председатель комиссии Адильбек Ерсултанов.

На сегодня в области насчитывается 146 акимов поселков районного значения и сельских округов. Из них 143 — мужчины, 3 — женщины.

Из 146 акимов 69 выдвинуты политическими партиями, а остальные 77 — самовыдвиженцы.

— Выборы акимов продолжатся и в этом году. В соответствии с законодательством полномочия акимов предоставляются на срок 4 года. В 2026 году исполнится 4 года с момента избрания 29 акимов поселков и сельских округов. В этом году выборы 29 сельских акимов пройдут следующим образом: 3 — в городе Кызылорда, 3 — в Аральском районе, 5 — в Казалинском районе, 6 — в Жалагашском районе, 2 — в Сырдарьинском районе, 7 — в Шиельском районе и 3 — в Жанакорганском районе, — сообщил председатель комиссии.

Первые выборы запланированы на 8 февраля в Сырдарьинском районе. Жители районного центра на этом политически значимом мероприятии изберут акима поселка Теренозек.

Ранее государственный советник Ерлан Карин отмечал, что прямые выборы акимов сельских округов и районов — это беспрецедентный политический опыт, которого ранее не было в истории страны.