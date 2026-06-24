Жители Кызылординской области чаще всего жалуются на качество медицинских услуг

Как сообщили в Кызылординском областном филиале фонда, среди поступивших обращений были благодарности пациентов, жалобы и предложения.

— Большая часть обращений носила консультативный характер. Граждан интересовали порядок уплаты взносов в систему ОСМС, вопросы получения медицинских услуг, обеспечения лекарственными средствами, оформления направлений и листков временной нетрудоспособности, а также условия оказания медицинской помощи, льготные категории граждан и изменения в соответствующих перечнях. По итогам первых пяти месяцев 2026 года в систему фонда поступило в общей сложности 238 жалоб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 95 жалоб, или на 28,5%, меньше. По сравнению с предыдущим периодом доля отозванных жалоб увеличилась с 57,36% до 65,13%. В частности, из 238 жалоб 155 (65,13%) были отозваны заявителями либо нашли свое решение благодаря работе служб поддержки пациентов и подразделений внутренней экспертизы медицинских организаций по принципу «здесь и сейчас», — говорится в сообщении.