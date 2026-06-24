Жители Кызылординской области чаще всего жалуются на качество медицинских услуг
За первые пять месяцев текущего года в Фонд социального медицинского страхования по каналам обратной связи поступило 675 обращений от жителей Кызылординской области по вопросам получения медицинских услуг, передает Kazinform.
Как сообщили в Кызылординском областном филиале фонда, среди поступивших обращений были благодарности пациентов, жалобы и предложения.
— Большая часть обращений носила консультативный характер. Граждан интересовали порядок уплаты взносов в систему ОСМС, вопросы получения медицинских услуг, обеспечения лекарственными средствами, оформления направлений и листков временной нетрудоспособности, а также условия оказания медицинской помощи, льготные категории граждан и изменения в соответствующих перечнях. По итогам первых пяти месяцев 2026 года в систему фонда поступило в общей сложности 238 жалоб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 95 жалоб, или на 28,5%, меньше. По сравнению с предыдущим периодом доля отозванных жалоб увеличилась с 57,36% до 65,13%. В частности, из 238 жалоб 155 (65,13%) были отозваны заявителями либо нашли свое решение благодаря работе служб поддержки пациентов и подразделений внутренней экспертизы медицинских организаций по принципу «здесь и сейчас», — говорится в сообщении.
Наиболее частыми причинами обращений жителей Кызылординской области стали:
- некачественное оказание медицинской помощи — 87 жалоб (36,55%);
- отказ в оказании медицинской помощи — 77 жалоб (32,35%);
- отказ в выдаче лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС — 24 жалобы (10,08%).
Отметим, что число незастрахованных жителей региона превышает 113,5 тыс. человек, что составляет 13,9%.
Ранее сообщалось, что Минздрав РК ужесточит требования к поставщикам услуг в системе ОСМС и ГОБМП.