Минздрав РК ужесточит требования к поставщикам услуг в системе ОСМС и ГОБМП

Министерство здравоохранения РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в правила ведения учета субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в рамках ГОБМП и ОСМС, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ предусматривает совершенствование правил учета медицинских организаций и направлен на повышение качества и безопасности медицинской помощи.

Как отмечается в пояснении к проекту, предлагаемые изменения призваны создать единые и прозрачные требования для всех медицинских организаций, работающих в системе ГОБМП и ОСМС, а также обеспечить равный доступ населения к качественным медицинским услугам независимо от региона проживания.

В частности, проектом актуализируются отдельные нормы в соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения», включая понятие регионального перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения.

Кроме того, предлагается закрепить единые требования к поставщикам медицинских услуг, участвующим в оказании помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. Речь идет о наличии необходимой материально-технической базы, современного медицинского оборудования, достаточного кадрового потенциала и соблюдении установленных стандартов.

По данным Минздрава, реализация изменений позволит повысить прозрачность учета медицинских организаций, создать равные условия для добросовестных поставщиков услуг, повысить эффективность использования бюджетных средств и укрепить доверие граждан к системе здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что предлагаемые поправки не затрагивают права пациентов на получение медицинской помощи, не предусматривают сокращения объемов медицинских услуг и не вводят дополнительных обязательств для граждан.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 17 июня 2026 года на портале «Открытые НПА».

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