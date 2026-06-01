Перечень бесплатных и льготных лекарств обновили в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана утвердило новую редакцию перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие изменения внесены приказом министра здравоохранения от 25 мая 2026 года.

Документ определяет перечень лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов, предоставляемых пациентам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

В обновленный перечень включены лекарственные препараты для взрослых и детей до 18 лет, а также медицинские изделия и специализированное лечебное питание.

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи предусмотрено обеспечение пациентов с заболеваниями системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, нервной системы, кожи и подкожной клетчатки, эндокринной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Также в перечень вошли препараты для лечения болезней крови и кроветворных органов, психических расстройств и расстройств поведения, инфекционных и паразитарных заболеваний, новообразований, а также средства для паллиативной помощи и пациентов после трансплантации органов и тканей.

Кроме того, документ содержит отдельные перечни лекарственных средств и медицинских изделий, предоставляемых в рамках ОСМС взрослым и детям.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

Ранее стало известно, что Минздрав Казахстана намерен сократить сроки допуска лекарств на рынок.