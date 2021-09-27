РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:09, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Жители Караганды остались без электричества из-за пожара в трансформаторе

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде полностью сгорела трансформаторная подстанция. В результате происшествия без электричества остались дома на трех улицах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из-за пожара в трансформаторной подстанции восемь многоэтажек Караганды остались без света. Это дома по улице: Костенко, Абая и Жамбыла.

    «26 сентября в 17:44 поступило сообщение о пожаре по проспекту Бухар-Жырау города Караганды, вблизи дома №12 произошло горение 20 погонных метра электропроводов, сгораемых частей электросчётчиков и деревянных конструкций трансформаторной подстанции на общей площади 40 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 18:44. Жертв и пострадавших нет. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Сегодня аким города Ермаганбет Булекпаев на своей странице в сети Facebook сообщил, что в течение дня электроснабжение будет восстановлено.

    «По ситуации с пожаром на ТП-120: ночью разобрали завалы, обеспечили доступ к оборудованию. В данный момент проводится демонтаж, после чего приступят к монтажу двух трансформаторов. В течение сегодняшнего дня электроснабжение по улице: Костенко1,3, ул. Абая 2,4,6, Джамбула 1,3,5 будет восстановлено», - пишет аким города Караганды.



    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Карагандинская область Видео Происшествия
    Сейчас читают
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!