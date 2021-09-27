Жители Караганды остались без электричества из-за пожара в трансформаторе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде полностью сгорела трансформаторная подстанция. В результате происшествия без электричества остались дома на трех улицах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за пожара в трансформаторной подстанции восемь многоэтажек Караганды остались без света. Это дома по улице: Костенко, Абая и Жамбыла.

«26 сентября в 17:44 поступило сообщение о пожаре по проспекту Бухар-Жырау города Караганды, вблизи дома №12 произошло горение 20 погонных метра электропроводов, сгораемых частей электросчётчиков и деревянных конструкций трансформаторной подстанции на общей площади 40 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 18:44. Жертв и пострадавших нет. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Сегодня аким города Ермаганбет Булекпаев на своей странице в сети Facebook сообщил, что в течение дня электроснабжение будет восстановлено.

«По ситуации с пожаром на ТП-120: ночью разобрали завалы, обеспечили доступ к оборудованию. В данный момент проводится демонтаж, после чего приступят к монтажу двух трансформаторов. В течение сегодняшнего дня электроснабжение по улице: Костенко1,3, ул. Абая 2,4,6, Джамбула 1,3,5 будет восстановлено», - пишет аким города Караганды.



