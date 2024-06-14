РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:14, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Жители Индерского района после паводка собирают первый урожай овощей

    Жители Индерского района после паводка собирают первый урожай овощей
    Фото: freepik.com

    Жители Индерского района после паводка собирают первый урожай овощей. Раннеспелые огурцы уже собраны и выставлены на продажу на местных торговых точках, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

    По словам заместителя акима Индерского района Асета Оразгалиева, в Индерском районе этой весной было засеяно 800 га земли.

    — В том числе это овощи и бахчевые культуры. Кроме того, в целях защиты посевных площадей от нашествия саранчи было запланировано проведение химической обработки растений на площади 5500 га. С 5 по 12 июня были проведены работы по дезинфекции посевных площадей. В настоящее время ситуация на полях стабильная, — рассказал Асет Оразгалиев.

    Напомним, что на 14 июня объем воды реки Жайык в Индерском районе составил 8 метров 47 сантиметров (при критической отметке — 8 метров 45 сантметров).

    Теги:
    Атырауская область Сельское хозяйство Аграрии Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Оперштаб
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!