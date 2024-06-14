Жители Индерского района после паводка собирают первый урожай овощей. Раннеспелые огурцы уже собраны и выставлены на продажу на местных торговых точках, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

По словам заместителя акима Индерского района Асета Оразгалиева, в Индерском районе этой весной было засеяно 800 га земли.

— В том числе это овощи и бахчевые культуры. Кроме того, в целях защиты посевных площадей от нашествия саранчи было запланировано проведение химической обработки растений на площади 5500 га. С 5 по 12 июня были проведены работы по дезинфекции посевных площадей. В настоящее время ситуация на полях стабильная, — рассказал Асет Оразгалиев.

Напомним, что на 14 июня объем воды реки Жайык в Индерском районе составил 8 метров 47 сантиметров (при критической отметке — 8 метров 45 сантметров).