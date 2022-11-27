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Жители Экибастуза остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

27 Ноября 2022, 10:13
Жители Экибастуза остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Из-за остановок котлоагрегатов жители Экибастуза остались без тепла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «ЭКИБАСТУЗТЕПЛОЭНЕРГО».

«27 ноября в 01:20 произошла остановка котлоагрегата №11. В 01:30 остановились котлоагрегаты №13, 14, 15 из-за большого расхода сетевой воды. На данный момент производится запуск котлоагрегатов №8 и №14. Работают ремонтные бригады. В ближайшее время параметры будут восстановлены», - сообщили на ТЭЦ.

Жителей попросили не сбрасывать сетевую воду, чтобы не усугублять ситуацию. Сливать сетевую воду из системы нужно только в том случае, если трубы полностью остыли и дом отключен от общей системы теплоснабжения.

На предприятии добавили, что со стороны администрации города, области, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» оказывается вся необходимая поддержка для стабилизации ситуации.

Фото: pavlodarenergo.kz

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