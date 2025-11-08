РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:35, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жители двух сел отказались от алкоголя в Павлодарской области

    Инициативу полицейских по отказу от спиртного поддержали жители двух сел города Аксу — Сольветка и Курколь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алкоголь водка напитки арақ сусындар
    Фото: Kazinform

    В полиции отмечают, сельчане относятся с уважением друг к другу, разводят животных, растят и воспитывают детей. При этом, здесь практически все работают. Вместе с тем, отмечается, осознанный отказ жителей от алкоголя и внимание к вопросам общественной безопасности способствуют развитию села.

    — В селах царит дружба и благополучие. Старейшины подают пример молодежи, которая, используя полученные знания, активно работает над благоустройством села: сажает деревья, участвует в субботниках и других мероприятиях, — отметил и. о. начальника ОП города Аксу Айдар Сламбеков.

    Отказ от алкоголя заключается в запрете на продажу спиртного в местных магазинах. Выбор сделали предприниматели и жители самостоятельно. Не исключено, что кто-то все же будет привозить алкоголь из города, однако в селах уверены, что это будут единичные случаи.

    — Отказ жителей от алкоголя также способствовал отсутствию преступлений, правонарушений и семейных конфликтов. Благодаря системной работе за последние годы в наших селах не зарегистрировано ни одного преступления, — добавили в полиции.

    Напомним, в Павлодарской области отказ от продажи спиртного в селах не единичный случай. Весной стало известно, что такое решение приняли в 15 аулах сельской зоны Экибастуза.  

