Жители двух сел отказались от алкоголя в Павлодарской области

В полиции отмечают, сельчане относятся с уважением друг к другу, разводят животных, растят и воспитывают детей. При этом, здесь практически все работают. Вместе с тем, отмечается, осознанный отказ жителей от алкоголя и внимание к вопросам общественной безопасности способствуют развитию села.

— В селах царит дружба и благополучие. Старейшины подают пример молодежи, которая, используя полученные знания, активно работает над благоустройством села: сажает деревья, участвует в субботниках и других мероприятиях, — отметил и. о. начальника ОП города Аксу Айдар Сламбеков.

Отказ от алкоголя заключается в запрете на продажу спиртного в местных магазинах. Выбор сделали предприниматели и жители самостоятельно. Не исключено, что кто-то все же будет привозить алкоголь из города, однако в селах уверены, что это будут единичные случаи.

— Отказ жителей от алкоголя также способствовал отсутствию преступлений, правонарушений и семейных конфликтов. Благодаря системной работе за последние годы в наших селах не зарегистрировано ни одного преступления, — добавили в полиции.

Напомним, в Павлодарской области отказ от продажи спиртного в селах не единичный случай. Весной стало известно, что такое решение приняли в 15 аулах сельской зоны Экибастуза.