Жители Древней Олимпии эвакуированы из-за пожаров в Греции

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Жители городка Древняя Олимпия были эвакуированы в среду в результате бушующих пожаров на территории Греции. Сообщается, что из-за рекордной жары более 100 лесных пожаров вспыхнули в стране всего за 24 часа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The New York Post.

Древняя Олимпия — это место, где возникли и на протяжении многих веков проводились античные Олимпийские Игры.

Более 520 пожарных, 17 наземных команд, 150 пожарных машин, девять вертолетов и семь самолетов были сразу же брошены на борьбу с огнем.

По предварительным данным 1250 гектаров были сожжены, 76 домов и 27 предприятий получили серьезные повреждения, 18 домов были частично повреждены.

Также были эвакуированы жители деревень Гераклея, Пурнари, Пелопио, Платанос и Кафкания, передает Greek Reporter.

«Мы прилагаем титанические усилия», - сказал Associated Press начальник гражданской защиты Никос Хардалиас (Nikos Hardalias).

«Самое сложное впереди», - сказал он. «Следующие дни и недели будут еще тяжелее. Наша основная цель - защитить людей».

Харадалиас сказал, что всего за 24 часа вспыхнуло 118 лесных пожаров. Властям пришлось эвакуировать жителей в южном регионе Пелопоннеса недалеко от Олимпии.

Отмечается, что около 90 человек пришлось эвакуировать на лодке с острова Эвия.

Пожары вспыхнули в среду, когда температура воздуха в Греции достигла 113 градусов по Фаренгейту (45 градусов по Цельсию) - самая высокая температура в истории наблюдений в стране, зарегистрированная с 1987 года.

Древняя Олимпия, где игры проводились с 776 г. до н.э. по 393 г. н.э., также пострадала от лесных пожаров в 2007 году, когда пламя унесло десятки жизней. Отмечается, что руины древних мест удалось спасти тогда.