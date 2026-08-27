Жители дома возмущены ремонтом своего фасада за счет бюджета в Павлодаре

В Павлодаре на улице, где ранее сделали реновацию, теперь решили обновить фасады всех многоэтажек. От покраски отказались, вместо этого будут облицовку делать из металла, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жители дома № 110 по улице Лермонтова узнали о грядущих изменениях именно в их доме в день, когда приехали рабочие и начали устанавливать леса. До этого, признаются, что читали об идеях чиновников в соцсетях, но конкретно с ними никто данный вопрос не обсуждал.

Фото: Артём Викторов /Kazinform

На данный момент работы идут полным ходом. К фасаду многоэтажки крепят металлические листы. Прикручивают их к предварительно собранной конструкции, однако жители не совсем рады изменениям.

Фото: Артём Викторов /Kazinform

— Люди возмущаются тем, что заделывают вентиляцию на крыше, где воздух теперь вообще не будет проходить. Подвальное помещение, где бойлерная, тоже начали — отдушины заделывать. Мы думали, что хотя бы соберутся жители. Пригласят, ладно, аким (аким города — прим. авт.) сам не может приехать — хорошо, представители его хотя бы приехали, поговорили с жителями. Мы не против красоты, но сделайте нормально. В законе «О жилищных отношениях» пишется о том, что надо сначала было провести собрание, посоветоваться с людьми. Хотя бы согласие двух третей жильцов на то, чтобы фасад этот ремонтировать, но ничего этого не было, — говорит председатель обслуживающей организации Светлана Казачкова.

Фото: Артём Викторов /Kazinform

Вместе с тем из тех же соцсетей жители узнали, что планируется утепление многоэтажки. Однако на деле этого они не увидели.

Фото: Артём Викторов /Kazinform

— Металл очень сильно нагревается. Значит в доме будет жара. У нас на стороне улицы Лермонтова солнечная сторона. Мы от духоты задохнемся. Там просто оставляют воздух и все, никакого утеплителя нет, хотя сам аким (аким города — прим.авт.) говорил, что должен быть утеплитель. По технологии тоже должен быть, но ее никто не соблюдает, — говорит жительница дома № 110 по улице Лермонтова Олеся Гарбузова.

Меж тем, по информации акимата, всего на Лермонтова намерены сделать новую облицовку на 20 домах, на данный момент работы ведутся на 10 многоэтажках. Закончить работы подрядчик должен до 30 сентября. А вот про утепление речи не велось.

Фото: Артём Викторов /Kazinform

— Наша задача модернизировать старый жилой фонд, у нас достаточно серый город, все это знают. Соответственно, здесь задачи нет утеплять дома, потому что оно потребует более серьезных инженерных и строительных решений. Поэтому наша задача изменить в целом вид домов, — ответил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Фото: Артём Викторов /Kazinform

Подобные преобразования намерены внедрять в дальнейшем и на других центральных улицах Павлодара. Должен быть обеспечен единый подход к оформлению. Жители же настаивают, что в вопросах, касающихся их частного имущества, перед началом работ все же нужно спрашивать у владельцев.

Напомним, весной 2025 года против реновации улицы Лермонтова в Павлодаре выступили бизнесмены. Их не устроило, что первоначальный проект видоизменился и исчезла часть автомобильных парковок.

После завершения реновации жители города с недоумением отнеслись к некоторым решениям в работе. В частности, сокращению шести полос до двух, отсутствие «карманов» для общественного транспорта, малого размера парковочные места, установку детских площадок рядом с дорогой без ограждений.