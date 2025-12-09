Какие претензии высказывают павлодарцы по реновации улицы, стоимостью более 6 млрд тенге

Задумка авторов

Проект реновации улицы Лермонтова обсуждался в Павлодаре ни один год. В 2024 году все же приступили к его реализации, масштабной и капитальной. По задумке чиновников, одну из центральных магистралей города решено превратить в комфортную территорию для пешеходов, велосипедистов и маломобильных граждан.

— В 2024 году были проведены работы от Набережной до ул. Сатпаева, в 2025 году от ул. Сатпаева до аллеи Государственных символов. Проектом предусмотрено создание зеленой зоны, расширения зон отдыха, улучшение пешеходной инфраструктуры, асфальтирование дорог, установка малых архитектурных форм, строительство декоративных пешеходных фонтанов и спортивных площадок, велосипедной дорожки, установка теплых остановочных павильонов, а также обновление уличного освещения с установкой различных типов фонарей, — сообщили в акимате города Павлодара.

Стоимость всех работ, в итоге, перевалила за 6 миллиардов тенге. Деньги направили из городского бюджета. Лукавить, конечно, не стоит. Переделали за два года улицу Лермонтова кардинально. Заменили буквально все. Уложили 39 тысяч квадратных метров брусчатки, сделали велосипедные дорожки, протяженностью 5,7 километров, полностью заасфальтировали проезжую часть, причем, один участок пришлось укатывать дважды, поскольку возникли претензии к подрядчику.

Вместе с тем, установлены по 7 спортивных и детских площадок. Игровые зоны отличаются от других, существующих в Павлодаре. Сделаны они из дерева. Говоря про обновленную улицу Лермонтова в принципе можно сказать, что она целиком и полностью стала отличаться от всего остального пространства города. Появились даже свои отличительные арт-объекты.

— Арт-инсталляция «Перья» символизирует свободу и стремление вверх, отражая идею Павлодара как города, устремленного и открытого к переменам. Также данный образ отражает символику Гусиного перелета, что делает композицию особенно близкой духу города. Декоративная композиция «Волны» символизирует воду и реку Иртыш. Оформление улицы выполнено в современном урбанистическом стиле с элементами ландшафтного дизайна и минимализма, — отмечают в акимате города Павлодара.

На улице даже растения обновили, высадив 255 деревьев, почти 22 тысячи кустарников и цветников на площади 6400 квадратных метров. Чтобы все это не засохло, оборудовали на протяжении всей улицы современную систему автоматического полива.

Удобно ли?

В целом нельзя сказать, что изменения в городской архитектуре павлодарцев массово возмущают. Многие горожане, особенно проживающие по самой улице Лермонтова, больше устали от длительного ремонта и временных неудобств. И действительно, все лето многие старались обходить и объезжать этот участок.

Сейчас же, когда почти видна полная картина задумки авторов, у павлодарцев стало формироваться определенное мнение. В первую очередь, у пешеходов, для которых, собственно говоря, и создавали все удобства. Более 160 скамеек вдоль всей улицы жителей, конечно, порадовали, но едины они во мнении, что детские площадки вдоль дорог и на перекрестках явно излишне.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

— Все, что сделали, это надо было давно сделать. Но вот насчет детских площадок ближе к дороге, можно было чуть-чуть огородить, чтобы детям было безопасно и они не выбегали на дорогу. Или наоборот, представьте, если вдруг ДТП, машина меняет при аварии траекторию движения и врезается в детскую площадку, расположенную прямо вдоль дороги, — говорит павлодарка Людмила.

С ней согласна и другая горожанка.

— В эстетическом плане красиво, глаз радуется. Но вот, когда действительно говоришь о полезности ребенку, то это не совсем, наверное, полезно, потому что выхлопные газы. Лермонтова очень насыщенная улица в плане транспорта. Поэтому здесь долгое время проводить я бы не хотела с детьми, а пошла бы в парк, — отмечает жительница города Гульмира.

Работа еще не принята городскими чиновниками у подрядчика. Будут ли в итоге услышаны нарекания пешеходов неизвестно. Конечно, переносить детские площадки вряд ли уже будут.

А кому точно не видать изменений, так это водителям. Если реновация сделала для пешеходов улицу более комфортной, то для водителей это стало неким испытанием. Изначально всех возмущал тот факт, что улиц стабола более узкой. Но чиновники успокаивали, мол, когда все завершат, как было четырехполосное движение, таким оно и останется. И не соврали. Однако коррективы внесли другие моменты, которые заметил сразу каждый водитель.

— Автобусные карманы надо было обязательно делать. Сузили проезжую часть. Те парковки, которые сейчас есть, чуть-чуть глубже их надо было делать, сантиметров на 70-100, чтобы задняя часть машины выпирала на проезжую часть, — говорит водитель Куаныш.

С ним солидарен и другой водитель.

— Конечно, желательно было парковки сделать больше шире, но тогда бы пострадали пешеходные зоны. Тут нужно было выбирать или машины, или пешеходы. Я так понимаю, что руководство выбрало сторону пешеходов, поэтому нам водителям остается уже ездить по тем улицам, которые есть. Конечно, неудобства есть, потому что машин больше стало, — рассуждает павлодарец Виталий.

Получилось следующее: хоть и осталось четыре полосы для движения, но на некоторых участках из-за того, что машины не помещаются в парковочные места, они занимают немного и проезжую часть. В итоге другие участники движения вынуждены их объезжать, перестраиваться и потом создаются заторы.

В ситуации с автобусами и вовсе многим непонятно, поскольку ранее «карманы» были предусмотрены, а теперь общественный транспорт при движении останавливается просто посреди улицы и все, кто за ним движется оказывается в пробке.

Напомним, предприниматели еще в апреле этого года выступали против реконструкции улицы Лермонтова в Павлодаре. Высказывались они про обустройство парковочных мест.