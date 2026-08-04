Жители девяти сел остаются без сотовой связи в Павлодарской области

В Павлодарской области из 345 населенных пунктов 336 обеспечены сотовой связью. Одно село остается без доступа к интернету, передает корреспондент агентства Kazinform.

В управлении цифровых технологий Павлодарской области рассказали, в 2025 году сетью 4G были обеспечены жители сел Богатырь и Белоусовка Успенского района, Жамбыл района Аккулы, Айнаколь города Аксу и Караколь Павлодарского района. Также в Караагаше, Кызылкаке, Селете, Шабары и Сынтасе построены антенно-мачтовые сооружения. После установки оборудования сотовым оператором жители получат доступ к сети стандарта 4G LTE.

— В рамках инвестиционного проекта также предусмотрено строительство 12 антенно-мачтовых сооружений вдоль автомобильных дорог республиканского значения, что позволит значительно улучшить качество мобильной связи как на трассах, так и в прилегающих населенных пунктах, — сообщили в ведомстве.

9 сел все еще остаются без сотовой связи, а в селе Акши Баянаульского района нет интернета. Отмечаются затянувшиеся сроки обеспечения мобильной связью сел Саты Майского района и Таволжан Успенского района, а также время запуска сети 4G LTE в селах Кызылкак, Селеты, Караагаш, Шабар, Сахновка и Балтасап, где антенно-мачтовые сооружения уже построены местными исполнительными органами.

Напомним, в 40 населенных пунктах Жамбылской области до сих пор доступна только связь 2G.