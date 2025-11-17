Жители дачного массива в Талдыкоргане пожаловались на состояние дорог и качество воды

По словам дачников, подъездные пути находятся в неудовлетворительном состоянии: дороги разбиты, автомобили застревают в грязи, а в период осенне-весенней распутицы территория превращается в болото.

Претензии жителей касаются и качества воды. Как отмечают местные жители, из кранов течёт мутная и непригодная для питья вода. Ранее подрядчики, по словам дачников, обещали провести необходимые работы, но оставили объекты незавершёнными.

В акимате Талдыкоргана сообщили, что в текущем году на территории дачного массива «Красный камень» реализуется ряд инфраструктурных проектов. В частности, продолжаются работы по освещению улиц — свет появится на 17 улицах, и все работы планируется завершить до конца года.

Что касается обеспечения питьевой водой, в 2024 году было проложено 24 километра водопроводных сетей.

Однако, как пояснили в акимате, часть жителей не подключилась к системе водоснабжения. Для решения этого вопроса, власти просят подключиться к централизованной сети.

Также в ведомстве отметили, что в этом году предусмотрено асфальтирование четырёх улиц общей протяжённостью 2,8 км. Работы на трёх улицах завершены полностью (2 км). Завершение ремонта на улице Центральной протяжённостью 800 м запланировано на ноябрь.

В акимате Талдыкоргана подчеркнули, что реализация всех проектов находится на особом контроле.

