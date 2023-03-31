Жители четырех микрорайонов остались без газа в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Бостандыкском районе Алматы из-за срабатывания противоаварийной защиты оборудования произошло аварийное отключение подачи природного газа в жилые дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация поступила в аварийно-диспетчерскую службу АО»КазТрансГаз Аймак» 30 марта в 19:45. В результате инцидента без газа временно остались жители четырех микрорайонов (Орбита-1,2,3,4).

Специалисты АО «КазТрансГаз Аймак» выехали на место и приняли оперативные меры, в том числе закрыли входные и выходные запорные арматуры на газораспределительных пунктах, опломбировали свинцовой пломбой. Согласно требованиям техники безопасности в ночное время ремонтно-восстановительные работы не ведутся, в связи с этим они начнутся утром 31 марта, в 09:00.