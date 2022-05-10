Жители бельгийской Фландрии выступают за продолжение эксплуатации своих АЭС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Согласно опросам общественного мнения, 81 % жителей бельгийской Фландрии выступает за сохранение в Бельгии атомных электростанций после 2025 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На фоне резкого роста цен на энергоносители власти Бельгии в марте текущего года отсрочили на десять лет запланированное на 2025 год закрытие атомных электростанций.

Кроме того, премьер-министр страны Александер Де Кроо отметил, что одновременно правительство Бельгии намерено ускорить процесс перехода на возобновляемые источники энергии для укрепления энергетической независимости страны.

Согласно данным опроса, проведенного по заказу телеканала «VRT News» и газеты «De Standaard», большинство жителей Фландрии обеспокоено состоянием окружающей среды и готовы «пойти на жертвы» ради ее сохранения.

Тем не менее, анкетирование показало, что 81 % бельгийцев выступает за сохранение мощностей по производству атомной энергии в Бельгии после 2025 года.

При этом проблемы глобального изменения климата по-прежнему вызывают серьезные разногласия.

«Исключительно жаркое лето, наводнения на востоке Бельгии из-за проливных дождей и нынешняя «сухая» весна – все это примеры того, почему проблема глобального потепления реальна и ее больше нельзя игнорировать», - пишет бельгийская пресса.

Многие фламандцы считают, что Бельгия принимает слишком мало мер для борьбы с глобальным потеплением. Это убеждение особенно распространено среди электората фламандской партии «зеленых». Между тем те, кто голосует за крайне правую партию «Фламандский интерес» считают, что для борьбы с изменением климата уже принято много мер. Более того, сторонники правых убеждены, что последствия изменения климата преувеличиваются.

Показатель 81 % сторонников тех, кто выступает за сохранение атомных электростанций – гораздо выше аналогичных результатов 2021 года, когда 66 % жителей Фландрии поддержали атомную энергетику.

В данный момент даже большинство избирателей партии «зеленых» (52 %) считает, что производство ядерной энергии в Бельгии должно продолжаться и после 2025 года.

Опрос фламандских журналистов был проведен после того, как федеральное правительство Бельгии приняло решение оставить эксплуатацию двух новейших ядерных реакторов.

В настоящее время многие бельгийцы считают, что ядерная энергетика обеспечивает «чистую» энергию, поскольку атомные электростанции не выделяют C02.

Ранее отношение к атомным электростанциям было другим, считают бельгийские эксперты. Опасения по поводу рисков в случае аварии и проблем, связанных с безопасной утилизацией ядерных отходов, привели к тому, что многие были против ядерной энергетики.