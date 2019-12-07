Жители Байконура получили ключи от новых квартир

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Впервые за многие годы байконурцы будут праздновать новоселье в новых жилых домах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ключи от квартир казахстанцам, живущим и работающим на Байконуре, вручил прибывший специально для участия в торжественной церемонии аким Кызылординской области Куанышбек Искаков.





В своем поздравительном слове аким области отметит, что впервые за 30 лет в городе Байконуре построены пять пятиэтажных дома по 50 квартир, площадь которых составила 15 тысяч 700 квадратных метра, общая стоимость строительства составила 2 млрд 210 млн тенге.





Строительство пяти многоквартирных домов в городе Байконуре было начато акиматом Кызылординской области в 2018 году в рамках реализации государственной программы «Нурлы жер». В октябре 2019 года дома были сданы в эксплуатацию, а в ноябре переданы для обслуживания жилищно-коммунальному хозяйству города.

Было определено, что 50 из 250 квартир будут выделены под арендное служебное жилье специалистам казахстанских структур, функционирующих на космическом комплексе «Байконур». Остальное жилье будет распределяться ЖКХ в соответствии с очередью.

Среди новоселов – десять сотрудников казахстанско-российского предприятия «Байтерек». Корганбек Кайназаров, начальник отдела эксплуатации филиала АО «СП «Байтерек» на комплексе «Байконур», получивший ключи от новой служебной квартиры, отметил, что это большой стимул для специалистов предприятия, которому поручена большая и ответственная задача создания на космодроме казахстанского ракетного комплекса.





Жителей Байконура со знаменательным событием поздравили руководители городской администрации, представители общественных организаций, новоселы, в свою очередь выразили благодарность кызылординцам за социальную поддержку байконурцев.