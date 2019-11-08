Жители аварийных домов Актобе будут переселены в новые квартиры

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жителям аварийных домов по улице Чекалина выделят новые квартиры в домах в поселке Жанаконыс. Об этом рассказал аким города Мавр Абдуллин в ходе выездной пресс-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Актобе насчитывается 497 ветхих домов и 17 аварийных. Жители многоэтажных аварийных домов по улице Чекалина жаловались на состояние своего жилья, и мы решили по их заявке привлечь инвесторов и построить по государственно-частному партнерству дома в селе Жанаконыс. Земельный участок уже выделен, готовим проектно-сметную документацию. Сюда переедут 250 семей, с жителями мы уже обсудили этот вопрос», - сказал аким.





Планируется, что в 2021 году строительство 5 многоэтажных домов будет завершено и жителей переселят из аварийных домов в новые.

Причем жители переселятся в более комфортабельные квартиры, за лишнюю квадратуру платить не придется, только за расширение.

«Жители не вкладывают своих средств, кто жил в однокомнатной, получит такую же, но если квадратура окажется больше, доплачивать не надо. Если житель хочет расширяться и менять 1-комнатную на 2-комнатную – то обязан доплатить», - пояснил М. Абдуллин.

К примеру актюбинка Алтын Аскарова решила переехать из 2-комнатной в аврийном доме в 3-комнатную в селе Жанаконыс.

«У нас дом аварийный, кирпичи сверху падают, холодно. У меня 2-комнатная квартира 63 квадратных метра, хочу при переселении получить 3-комнатную в 71 квадрат, будем доплачивать», - говорит она.

Аким Актобе пообещал в течение 3 лет полностью решить вопрос аварийных домов.

«Вопрос аварийных домов мы решим в течение 3 лет. К примеру, на улице Маресьева провели снос домов и начато строительство 9 домов.

С 2011 по 2019 годы мы модернизировали 141 дом, в этом году 92 дома подали заявки на модернизацию, для 45 из них подготовлены ПСД, они будут модернизированы. Модернизация - это тоже предотвращение аварийности домов», - добавил М. Абдуллин.



