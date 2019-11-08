Жители аварийных домов Актобе будут переселены в новые квартиры
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жителям аварийных домов по улице Чекалина выделят новые квартиры в домах в поселке Жанаконыс. Об этом рассказал аким города Мавр Абдуллин в ходе выездной пресс-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Актобе насчитывается 497 ветхих домов и 17 аварийных. Жители многоэтажных аварийных домов по улице Чекалина жаловались на состояние своего жилья, и мы решили по их заявке привлечь инвесторов и построить по государственно-частному партнерству дома в селе Жанаконыс. Земельный участок уже выделен, готовим проектно-сметную документацию. Сюда переедут 250 семей, с жителями мы уже обсудили этот вопрос», - сказал аким.
Планируется, что в 2021 году строительство 5 многоэтажных домов будет завершено и жителей переселят из аварийных домов в новые.
Причем жители переселятся в более комфортабельные квартиры, за лишнюю квадратуру платить не придется, только за расширение.
«Жители не вкладывают своих средств, кто жил в однокомнатной, получит такую же, но если квадратура окажется больше, доплачивать не надо. Если житель хочет расширяться и менять 1-комнатную на 2-комнатную – то обязан доплатить», - пояснил М. Абдуллин.
К примеру актюбинка Алтын Аскарова решила переехать из 2-комнатной в аврийном доме в 3-комнатную в селе Жанаконыс.
«У нас дом аварийный, кирпичи сверху падают, холодно. У меня 2-комнатная квартира 63 квадратных метра, хочу при переселении получить 3-комнатную в 71 квадрат, будем доплачивать», - говорит она.
Аким Актобе пообещал в течение 3 лет полностью решить вопрос аварийных домов.
«Вопрос аварийных домов мы решим в течение 3 лет. К примеру, на улице Маресьева провели снос домов и начато строительство 9 домов.
С 2011 по 2019 годы мы модернизировали 141 дом, в этом году 92 дома подали заявки на модернизацию, для 45 из них подготовлены ПСД, они будут модернизированы. Модернизация - это тоже предотвращение аварийности домов», - добавил М. Абдуллин.
- Когда решится проблема трехсменных школ в Актобе
- Узбекистанцы попали в ДТП во время метели в Актюбинской области
- Нехватка госслужащих наблюдается в Актюбинской области
- Кража пожертвований из мечети раскрыта в Актюбинской области
- Как получить доступное жилье в Казахстане: «7-20-25», «Бақытты отбасы» и «Әскери баспана»
- Проведена проверка по факту повышения цен на хлеб в Актобе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана