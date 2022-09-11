РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:50, 10 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Жители Аулиекольского района выражают слова благодарности казахстанцам за помощь

    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Жители Аулиекольского района Костанайской области, кого непосредственно коснулась беда - жители сгоревших от лесных пожаров домов, высказали слова благодарности всем казахстанцам, которые оказывают моральную и финансовую поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Житель села Аманкарагай Аманжол Ахметов жил в доме по улице Суворова. Сейчас ее практически нет.

    «Нам оказывается помощь, люди со всего Казахстана откликнулись на нашу беду. Идет гуманитарная помощь. Нам уже начали строить дома, уже положен фундамент. Все, что было поручено Правительством, выполняется. Благодарим всех казахстанцев, Правительство за оказанную помощь», - говорит он.

    Слова благодарности звучат и от молодой мамы Алены Коваленко, которая с дочкой осталась практически на улице. Дом, в котором она проживала - был съемный.

    «После пожара я осталась без крыши над головой. Но нашлись хорошие люди, которые готовы помочь приобрести свое собственное жилье. Я хочу сказать им огромное спасибо, и всем людям, которые помогают нам», - отмечает Алена.

    Благодарит в первую очередь волонтеров и жительница Аманкарагая Сабина Бычкова, которая выражает надежду уже зимой заехать в свой новый дом.

    «Вот наш дом. Сгорел, остались без крыши над головой. Идет строительство нового дома. Надеемся, что быстро построят и к зиме будет готов. Каждый приезжает, помогает. Кто финансово, кто продуктами. Всем за поддержку, за помощь огромная благодарность! Не ожидали такую поддержку», - добавила она.

    Ранее сообщалось , что за оказанную помощь всех казахстанцев от имени жителей всего региона поблагодарил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.




    Теги:
    Общество Пожар Костанайская область Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!