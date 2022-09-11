Жители Аулиекольского района выражают слова благодарности казахстанцам за помощь

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Жители Аулиекольского района Костанайской области, кого непосредственно коснулась беда - жители сгоревших от лесных пожаров домов, высказали слова благодарности всем казахстанцам, которые оказывают моральную и финансовую поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель села Аманкарагай Аманжол Ахметов жил в доме по улице Суворова. Сейчас ее практически нет.

«Нам оказывается помощь, люди со всего Казахстана откликнулись на нашу беду. Идет гуманитарная помощь. Нам уже начали строить дома, уже положен фундамент. Все, что было поручено Правительством, выполняется. Благодарим всех казахстанцев, Правительство за оказанную помощь», - говорит он.

Слова благодарности звучат и от молодой мамы Алены Коваленко, которая с дочкой осталась практически на улице. Дом, в котором она проживала - был съемный.

«После пожара я осталась без крыши над головой. Но нашлись хорошие люди, которые готовы помочь приобрести свое собственное жилье. Я хочу сказать им огромное спасибо, и всем людям, которые помогают нам», - отмечает Алена.

Благодарит в первую очередь волонтеров и жительница Аманкарагая Сабина Бычкова, которая выражает надежду уже зимой заехать в свой новый дом.

«Вот наш дом. Сгорел, остались без крыши над головой. Идет строительство нового дома. Надеемся, что быстро построят и к зиме будет готов. Каждый приезжает, помогает. Кто финансово, кто продуктами. Всем за поддержку, за помощь огромная благодарность! Не ожидали такую поддержку», - добавила она.

Ранее сообщалось , что за оказанную помощь всех казахстанцев от имени жителей всего региона поблагодарил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.







