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Жители Атырау вывесили на балконах государственные флаги

Автор:  
Виктор Сутягин
16 Декабря 2020, 14:41
Жители Атырау вывесили на балконах государственные флаги

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жители Атырау в честь праздника вывесили на своих балконах государственные флаги, присоединившись к акции «Менің туым - менің Отаным», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственные флаги на балконах, а также на окнах можно увидеть практически во всех микрорайонах областного центра. Особенно много их в новых микрорайонах, где люди получили квартиры не так давно и впервые встречают День Независимости в новом жилье.

«Так уж получилось, что из-за введенных ограничительных мер сегодня не получится отметить праздник на площадях, куда мы любили ходить всей семьей в этот день. Но все равно хотелось как-то отметить праздник, чтобы он запомнился. Ведь этот день так много значит для всего нашего народа. И главное, мы живем в мире и согласии, страна, наш город развиваются. Строятся новые дома, школы. Поэтому флаг на моем балконе –это уважение к главному общенациональному празднику нашей страны», - говорит Жандос Аубекеров, чья семья накануне Дня Независимости получила новую квартиру.

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Атырауская область   Акимат   День Независимости  
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