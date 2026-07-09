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    Жители Атырау пожаловались на неприятный запах: воздух проверяют специалисты

    Вечером 8 июля жители Атырау пожаловались на распространившийся в воздухе неприятный запах. В связи с этим филиал РГП «Казгидромет» по Атырауской области совместно с департаментом экологии Атырауской области отбирает пробы атмосферного воздуха для оценки его качества, передает корреспондент Kazinform.

    Жители Атырау пожаловались на неприятный запах: воздух проверяют специалисты
    Фото: областной департамент экологии

    По информации департамента экологии, исследования проводятся с учетом направления ветра на территориях, расположенных за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

    Отобранные пробы будут направлены на лабораторный анализ, в ходе которого будет определено содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. После получения результатов исследования его итоги будут опубликованы дополнительно.

    Ранее сообщалось, что работы по очистке испарительной площадки «Квадрат» в Атырау, которая оказывает непосредственное влияние на состояние атмосферного воздуха в городе, идут с отставанием от намеченного графика.

    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Казгидромет Экология Грязный воздух Жалобы
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор