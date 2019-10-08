Жители Арыси поблагодарили строителей из Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Жители Арыси отметили качество и оперативность работы строителей из Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций управления внутренней политики.

Строители из Акмолинской области вместе со своими коллегами со всей республики принимают активное участие в восстановлении пострадавшего в результате взрыва города Арыс. Их работа уже заслужила высокую оценку со стороны местных жителей.

«Хочу выразить большую благодарность представителям Акмолинской области за проделанный капитальный ремонт наших жилых домов! Все сделано очень качественно, быстро, оперативно. А именно - заменили кровлю и провели наружные работы. По сравнению с тем, что было и что стало сейчас – очень большая разница! Все нас полностью устраивает, нет никаких замечаний. Еще раз хочу поблагодарить строителям из Акмолинской области от нашего 17-го сектора, - говорит житель города Арыс Василий Кутуков на фоне обновленного, сияющего яркими красками жилого дома», - говорится в сообщении.