Жители Алматы относятся к выборам позитивно – наблюдатель из Франции

20 Ноября 2022, 17:07

20 Ноября 2022, 17:07

Жители Алматы относятся к выборам позитивно – наблюдатель из Франции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эксперт Центра IFRI (Французский институт Международных отношений) Микаэль Левистон поделился общим впечатлением о проходящих выборах. Он заявил, что жители Алматы относятся к выборам позитивно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Больше всего удивляет, что старшее поколение принимает участие в выборном процессе, а также молодежь. Выборы проходят динамично и активно», - сообщил Микаэль Левистон на брифинге по освещению выборов Президента РК в Алматы.

Сегодня французский наблюдатель посетил пять избирательных участков, один из которых расположен в Национальной библиотеке.

«Я больше всего обращал внимание на людей, пришедших проголосовать за Новый Казахстан: это были не только 50-летние и 60-летние люди, но и 18-летние граждане, например, молодой человек, для которого эти выборы были первыми в жизни. Видно, что страна стремится к своему будущему», - продолжил спикер.

Также он отметил, что в Казахстане созданы все условия для доступа людей с ограниченными возможностями к избирательным участкам, что является примером для многих стран.

Ранее наблюдатель из Франции Андре Марсель Рейшар сообщил, что избирательный процесс в Алматы проходит в штатном режиме.