Жители Алматы и Нур-Султана устраивают концерты на балконах
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители городов Алматы и Нур-Султана, которые проводят большую часть своего времени дома из-за карантина, устраивают концерты на балконах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео, где они играют на разных музыкальных инструментах: на домбре и скрипке, пользователи разместили в популярные страницы соцсетей.
«Маленькая Италия... Молодцы, жителей пытаются взбодрить. Какой талант. Какой красивый голос. Браво», - комментируют пользователи Сети.
Видео с импровизированными концертами можно заметить в разных частях городов Алматы и Нур-Султана.
В Казахстане в связи с введением ЧП отменены массовые гуляния в честь праздника Наурыз. А в Нур-Султане и Алматы с 19 марта введен режим карантина .
В двух городах закрыты рестораны, кафе, салоны красоты, СПА-центры, торгово-развлекательные центры, а в Алматы вовсе закрылись все парки отдыха. В связи с этим, власти городов порекомендовали жителям оставаться дома и проводить время с семьей.
Отметим, видео, где жители устраивали концерты на собственных балконах, изначально появилось в Италии. А затем челлендж похватали и испанцы, которым запретили выходить из дома в связи с осложнившейся ситуации с распространением COVID-19.
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