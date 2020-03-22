Жители Алматы и Нур-Султана устраивают концерты на балконах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители городов Алматы и Нур-Султана, которые проводят большую часть своего времени дома из-за карантина, устраивают концерты на балконах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, где они играют на разных музыкальных инструментах: на домбре и скрипке, пользователи разместили в популярные страницы соцсетей.

«Маленькая Италия... Молодцы, жителей пытаются взбодрить. Какой талант. Какой красивый голос. Браво», - комментируют пользователи Сети.

Видео с импровизированными концертами можно заметить в разных частях городов Алматы и Нур-Султана.





В Казахстане в связи с введением ЧП отменены массовые гуляния в честь праздника Наурыз. А в Нур-Султане и Алматы с 19 марта введен режим карантина .

В двух городах закрыты рестораны, кафе, салоны красоты, СПА-центры, торгово-развлекательные центры, а в Алматы вовсе закрылись все парки отдыха. В связи с этим, власти городов порекомендовали жителям оставаться дома и проводить время с семьей.

Отметим, видео, где жители устраивали концерты на собственных балконах, изначально появилось в Италии. А затем челлендж похватали и испанцы, которым запретили выходить из дома в связи с осложнившейся ситуации с распространением COVID-19.