Жители Алматинской области поддержали Послание Президента народу Казахстана
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на открытии второй сессии седьмого созыва Парламента, Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана РК. Жители Алматинской области всецело поддерживают новое Послание и готовы реализовать поставленные перед ними задачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам учительницы начальных классов средней школы имени Абая села Шонжы Уйгурского района Нургайши Сабаншиевы, она согласна с необходимостью адаптации учебных программ к новым реалиям.
«Во время пандемии качество образования из-за недостаточной эффективности национальных телекоммуникационных сетей ухудшилось, и мы должны все это восстановить. Со своей стороны мы будем делать все, чтобы восстановить пробелы. Согласна с тем, что необходимо повысить качество информационных систем для удаленного формата обучения», — сказала она.
Также в Послании Глава Государства Касым-Жомарт Токаев, сказал, что госаппарат должен работать в интересах населения.
Директор газеты «Жетісу Шұғыласы» Жанахмет Исабаев полностью поддерживает Послание.
«Имея большой опыт на государственной службе, считаю, что политика, которую ведет наш Президент, очень открыта и прозрачна. И выборы акимов в этом плане стали еще одним доказательством, что Казахстан идет в правильном направлении развития. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, выборы районных акимов начнутся с 2024 года, а сельских мы уже выбираем сами. Это здорово и доверия народа к власти, таким образом, будет расти семимильными шагами», - подчеркнул Жанахмет Исабаев.
Президент в своем Послании заявил о повышении с 1 января 2022 года размера минимальной заработной платы с нынешних 42,5 до 60 тысяч тенге. Эта новость обрадовала жителей Алматинской области.
«Повышение заработной платы всегда радует. Очень рад, что Президент РК уделяет этому внимание. С каждым годом увеличиваются зарплаты у преподавателей, военных, полицейских. Теперь и минимальная зарплата будет увеличена, что очень радует», - сказал социальный работник города Текели Кожа Анафияев.
В Послании Касым-Жомарт Токаев затронул и тему спорта.
«Президент акцентирует внимание на развитии и поддержке секций для занятий спортом - меня это очень радует и вдохновляет. Я недавно стал чемпионом мира по грэплингу, и все это благодаря государственной поддержке», - сказал чемпион мира по грэплингу Нурбек Мырзалинов.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.
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